首尔举行“中国游客欢迎周”系列活动。首尔市政府供图

人民网首尔9月27日电 （记者马菲）“2023中国游客欢迎周”系列活动将于9月28日至10月6日在首尔举行。此次活动由首尔市政府和首尔观光协会共同举办，活动期间将为到访首尔的中国游客开展各项欢迎活动。

本届欢迎周的主题为“相约首尔，欢迎大礼包”。首尔市政府与银联国际有限公司合作，为中国游客提供包括优惠券在内的专属“大礼包”。游客还可免费观看各类文化演出、体验多彩文化活动。

欢迎周期间，首尔市政府根据近来游客的需求和潮流，将在首尔市区内各处举行高水平的免费表演。中国游客可使用首尔市政府提供的多语种外语服务了解各项表演和活动的具体信息。

首尔市政府还将在中国游客较密集的金浦机场和明洞营造欢迎气氛。金浦机场和明洞将分别开设欢迎宣传区和移动式欢迎展台，游客可参加各式欢迎活动：在欢迎展台领取包含优惠券、颈枕、首尔观光地图等的欢迎礼包；参加K-美容体验活动，享受个人色彩诊断和化妆服务；品尝药果、江米块等韩国传统点心；参与幸运抽奖等。金浦机场将开展韩服体验活动，开设拍照区并提供照片打印服务。

据首尔市的统计，2023年7月到访首尔的外国游客约78.8万人次，其中中国游客占比最高，达到22%。

首尔市观光体育局局长金英涣表示，首尔市的欢迎周活动时隔4年重启。希望一系列活动能为首尔旅游行业注入新的活力，为中国游客留下美好的首尔回忆。“我们将致力于营造充满笑容、热情友好的旅游文化，让中国游客愿意在首尔停留更久，今后也愿意再来首尔旅游观光。”

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