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中国驻缅甸使馆举行中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月27日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光9月27日电 （记者谢佳君）9月26日，中国驻缅甸使馆在仰光举办国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。缅甸副总理兼计划与财政部部长温欣以及缅方相关部门、军队、友好政党、社会团体代表，各国驻缅使节、华侨华人、中资企业代表等500余人出席。招待会以两国国歌拉开序幕，使馆临时代办曹静致辞。

图为曹静临时代办与温欣副总理共切蛋糕。人民网记者 谢佳君摄

图为曹静临时代办与温欣副总理共切蛋糕。人民网记者 谢佳君摄

曹静表示，74年来，中国共产党团结带领全国人民奋发图强，取得举世瞩目发展成就，正向着强国建设、民族复兴目标迈进。今年是全面贯彻中国共产党二十大精神的开局之年和改革开放45周年，也是习近平主席提出构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议十周年。今年中国经济表现良好，高质量发展扎实推进，韧性强、潜力大、活力足的特点进一步突出。中国坚定不移推进中国式现代化，必将为包括缅甸在内的世界各国带来新的发展机遇，为全球经济复苏和可持续发展带来新动能。

图为曹静临时代办与温欣副总理祝酒。人民网记者 谢佳君摄

图为曹静临时代办与温欣副总理祝酒。人民网记者 谢佳君摄

曹静说，中国始终倡导和平、发展、合作、共赢。我们为变乱交织的世界提供中国方案，相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中方发布《携手构建人类命运共同体：中国倡议与行动》白皮书，呼吁各国命运与共，充分沟通协商，共担治理责任，为人类迈向光明未来注入信心和动力。展现亚洲团结的杭州亚运会正在进行中，中国将努力向世界奉献一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的盛会，增进亚洲各国人民间的友谊。10月，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，中方愿以此为契机，同各方深化交流合作，为推动全球发展事业作出更大努力。

曹静表示，中缅两国真诚相待，胞波情谊深厚。习近平主席2020年历史性访缅，为中缅关系开启新篇章。双方正共同落实访问成果，扎实推进中缅命运共同体建设。中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。面对世纪疫情和风灾，中方第一时间伸出援手，帮助缅甸人民战胜困难、改善民生，并在经贸、文教、能源、互联互通等广泛领域开展合作、提供支持。中方衷心希望缅甸局势稳定、经济发展、人民幸福，支持缅甸探索符合本国国情的发展道路。我们愿与缅方共同努力，为中缅传统胞波情谊赋予新的时代内涵，为两国人民带来更多福祉。

图为使馆临时代办曹静致辞。人民网记者 谢佳君摄

图为使馆临时代办曹静致辞。人民网记者 谢佳君摄

招待会现场气氛热烈友好，曹静临时代办与温欣副总理共切蛋糕并祝酒，各界来宾盛赞中国发展成就和中缅各领域合作成果，共话胞波情谊。

招待会现场还播放了中国发展和中缅合作主题视频，向来宾赠送馆办杂志《今日中国》和友好杂志《胞波月刊》国庆专刊，以及中国发展、文化、风景、民俗等题材光盘和图书。（完）

(责编：曹欣悦、常红)

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