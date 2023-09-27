图为开幕式现场舞龙舞狮表演。人民网记者 许放摄

人民网布宜诺斯艾利斯9月26日电 （记者许放）9月23日至9月24日，第四届阿根廷武术锦标赛“国武杯”在阿根廷布宜诺斯艾利斯省阿韦亚内达成功举办。本届武术锦标赛由阿根廷武术俱乐部协会发起，日程为期两天，共包含中国武术套路和散打两个大项，长拳、南拳、太极拳、象形拳、八卦掌、刀枪剑棍、太极剑、太极刀、三节棍、双节棍，对练以及集体项目等20多个小项，吸引了来自阿根廷15个省份的500余名运动员参加。

图为开幕式现场儿童武术表演。人民网记者 许放摄

9月24日，武术锦标赛举行了精彩纷呈的开幕仪式，阿根廷本地武术运动员进行了舞龙舞狮、武术、汉服、运动员入场等各类展示，吸引了近百名观众观看。中国驻阿根廷大使馆领侨处主任马超、中国驻阿根廷大使馆侨务领事黄建国、阿根廷武术俱乐部协会会长、TIAMC中华武术赛事联合创始人洪文武、阿根廷武术俱乐部协会副会长陈敏、阿根廷当代杂志作者内斯托·雷等嘉宾出席活动。

图为开幕式现场运动员入场仪式。人民网记者 许放摄

本届武术锦标赛由阿根廷新东方国际旅行社、阿根廷金凤凰国际文化传媒、阿根廷华文教育基金会、阿根廷Chinapass基金会、阿根廷市场中心等联合承办。

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