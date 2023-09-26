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泽连斯基说首批美制“艾布拉姆斯”坦克运抵乌克兰

2023年09月26日15:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基25日宣布，首批美国援助的“艾布拉姆斯”主战坦克已经运抵乌克兰。

　　2015年5月7日 ，在拉脱维亚阿达日军事基地靶场，一辆美军“艾布拉姆斯”M1A2主战坦克进行实弹射击训练。新华社记者郭群摄

　　泽连斯基在社交媒体上说，他从乌国防部长鲁斯捷姆·乌梅罗夫那里得知，首批“艾布拉姆斯”已经进入乌克兰，“正准备加强我们的作战旅”。

　　美国政府今年1月宣布援助乌克兰31辆“艾布拉姆斯”主战坦克。美国总统约瑟夫·拜登本月21日说，首批“艾布拉姆斯”将于“下周”运抵乌克兰。拜登和泽连斯基都没有公布首批坦克的具体数量。

　　美国政府起初不愿向乌克兰提供该型坦克，理由是它“复杂、昂贵”，乌方军人“难以驾驭”。不过，据媒体披露，美方最终决定向乌方提供“艾布拉姆斯”，是为了“促使”德国也捐出坦克。

　　据《纽约时报》25日报道，美军今年春季开始在位于德国的美军基地向乌方士兵提供为期12周的“速成”培训，让后者能尽快操作该型号坦克。

　　“艾布拉姆斯”运抵前，乌克兰从西方国家收到德制“豹”式和英国制造的“挑战者”式主战坦克，其中一些在战场上被俄军击毁。

　　乌克兰国防部情报总局局长基里洛·布达诺夫上周接受美国网络军事媒体采访时说，“艾布拉姆斯”如果依照通常战术直接用于突破俄军防线，“将不会在战场上存活太久”，因而乌军将给这些坦克制定专门的作战方案。

　　美国和英国都给援乌坦克配备了贫铀穿甲弹。贫铀具有轻度放射性，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。美国是最早研制、装备和使用贫铀弹的国家。美国及其西方盟友在海湾战争、波黑战争、科索沃战争和伊拉克战争中大量使用贫铀弹，严重损害当地民众的健康。俄方痛批道，在乌克兰使用这一弹种将“遗祸整整几代人”。（惠晓霜）

(责编：崔越、刘叶婷)

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