人民网里约热内卢9月25日电 （记者宋亦然）圭亚那乔治敦消息：当地时间9月25日晚，由中国驻圭亚那大使馆举办的中华人民共和国成立74周年暨中国援圭亚那医疗队派遣30周年纪念活动在圭亚那首都乔治敦举行。圭亚那总理马克·菲利普斯，圭政府官员，多国驻圭使节，中资机构和侨胞代表，第18、19期中国援圭亚那医疗队成员等参加了活动。

圭亚那总理马克·菲利普斯在现场致辞时表示，今年是中国援圭医疗队派遣30周年，援圭医疗队已成为中圭友谊的见证。“圭中合作的成功是持续寻求尊重和共同发展的明证。”菲利普斯说。

图为圭亚那总理马克·菲利普斯发表致辞。第18期中国援圭亚那医疗队供图

中国驻圭亚那大使郭海燕表示，30年来，中国向圭亚那派遣多批援外医疗队员，接诊患者近百万人次，为圭亚那培养了大量优秀医务人员。中圭两国在卫生健康领域保持长期友好合作关系。相信阿里总统今年成功访华将进一步推动双方卫生健康领域合作交流。

图为中国驻圭亚那大使郭海燕发表致辞。第18期中国援圭亚那医疗队供图

圭亚那卫生部常务秘书马尔科姆·沃特金斯代表圭卫生部向援圭医疗队颁发了杰出贡献奖，并向第18期援圭医疗队队员们授予了荣誉奖牌。

图为授奖现场。第18期中国援圭亚那医疗队供图

在活动现场，嘉宾们共同观看了医疗队表演的中华传统武术“形意拳”以及“中国援圭亚那医疗队派遣30周年”图片展。

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