新华社意大利米兰9月25日电 专访：中国服装产业有望出现世界级品牌——访波司登国际控股有限公司董事局主席高德康

新华社记者陈占杰 刘咏秋

波司登国际控股有限公司董事局主席高德康日前在米兰接受新华社记者专访时说，随着中国服装产业的科技创新力、文化创造力和可持续发展能力提升，未来中国服装产业有望出现世界级企业、世界级品牌和世界级产业集群。

高德康在参加米兰时装周期间对记者说，与国际大牌相比，中国品牌既有不足也有优势，核心在于先发和后发的问题。对全球市场来说，国际品牌有着更深厚的品牌历史沉淀，中国自主品牌建设还处在起步阶段。但随着中国经济实力不断增强、消费不断升级，中国品牌产品美誉度持续提升，中国品牌正赢得全球越来越多消费者的认可。

他说，不少中国品牌在产品设计、研发、制造等方面都已达到全球领先水平，但和国际知名品牌相比，中国服装品牌最大的差距仍在于品牌的全球知名度和影响力，以及如何获得国际市场消费者的广泛认可。

波司登是中国服装行业较早探索国际化道路的品牌之一。高德康认为，品牌的国际化，不仅是产品或渠道的国际化，还包括人才、资本、产能等多种要素和资源的跨国流动。他认为，国际化是中国服装品牌发展的必然趋势。

高德康对中国服装产业的未来充满信心。“中国服装市场消费长期向好的发展趋势不会改变，中国服装产业在数字经济时代转型升级、实现高质量发展的大趋势也不会改变。”他说。

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