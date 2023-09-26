人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古巴驻美使馆再遭袭击

2023年09月26日11:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈瓦那/华盛顿9月25日电（记者朱婉君　邓仙来）古巴外长罗德里格斯24日在社交媒体上说，古巴驻美国大使馆当晚遭到恐怖主义袭击，一名袭击者向使馆投掷了两个燃烧瓶，未造成人员伤亡。

　　这是自2020年4月的枪击事件以来，又一起针对古巴驻美使团的袭击事件。罗德里格斯说，事件详情正在调查中。他谴责美国反古团体因自认为可免受惩罚而采取恐怖主义手段，并表示古巴政府曾多次敦促美政府展开调查，美方对此保持沉默。

　　美国国务院发言人米勒25日说，美国国务院正与华盛顿警方协调调查事宜。

　　2020年4月底，一名男子向古巴驻美国大使馆开枪，之后被美国警方和特工处人员控制并逮捕。古巴使馆没有人员受伤。

　　据古巴政府公布的数据，自1959年古巴革命胜利以来，美方对古巴驻外机构和人员至少发动过581起恐怖主义袭击。

　　1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国关系一度缓和，但美国并未全面解除对古封锁。2017年，美国再次收紧对古政策。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部