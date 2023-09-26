新华社哈瓦那/华盛顿9月25日电（记者朱婉君 邓仙来）古巴外长罗德里格斯24日在社交媒体上说，古巴驻美国大使馆当晚遭到恐怖主义袭击，一名袭击者向使馆投掷了两个燃烧瓶，未造成人员伤亡。

这是自2020年4月的枪击事件以来，又一起针对古巴驻美使团的袭击事件。罗德里格斯说，事件详情正在调查中。他谴责美国反古团体因自认为可免受惩罚而采取恐怖主义手段，并表示古巴政府曾多次敦促美政府展开调查，美方对此保持沉默。

美国国务院发言人米勒25日说，美国国务院正与华盛顿警方协调调查事宜。

2020年4月底，一名男子向古巴驻美国大使馆开枪，之后被美国警方和特工处人员控制并逮捕。古巴使馆没有人员受伤。

据古巴政府公布的数据，自1959年古巴革命胜利以来，美方对古巴驻外机构和人员至少发动过581起恐怖主义袭击。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国关系一度缓和，但美国并未全面解除对古封锁。2017年，美国再次收紧对古政策。

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