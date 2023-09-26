人民网伦敦9月25日电 （郭锦标）近日“安全同行·共享圆月—中国联通2023中秋产品推介会”在伦敦举办。英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建以及数十家在英中资企业高管参加活动。

图为中国联通欧洲大区总经理薛文霞总经理致辞。人民网 郭锦标摄

中国联通欧洲大区总经理薛文霞在致辞中说，依托联通国际公司在全球网络基础设施领域的卓越技术，以及5G应用、网络连接、大数据、云计算和SD-WAN等数字化能力，欧洲公司致力为金融安全、工业制造、能源开采、交通物流、新媒体服务等领域的客户提供数字化应用和场景化服务，将先进的数字化手段更高效地运用到行业客户的生产运营环节， 为广大出海中资企业提供平台、技术支撑和更大价值，助力企业实现稳健运营、商业增长、技术赋能与成本优化，在进军国际的路上走得更稳更远。

她特别介绍了联通欧洲大区业务的新发展、新成绩，联通在南非、德国、法国、瑞士等设有子公司或分公司，在捷克、卢森堡、西班牙、意大利建立了销售和支撑网点。目前正积极筹备沙特、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦分公司。2023年，欧洲公司核心业务稳健发展，团队人数增至139人，业务服务能力持续加强。欧洲公司的业绩与口碑也在国际通信行业得到了嘉奖与认可，今年6月荣获全球电信运营商协会颁发的“年度最佳云创新运营商”和 “年度最佳移动运营商”两项重量级大奖。

她表示，依托联通国际公司在全球丰富的海陆缆资源和网络基础设施，欧洲公司将不断耕耘，持续把在全球积累的先进技术、丰富的行业数字化经验，以及业界领先的产品、解决方案、服务和生态带给更多中资企业，帮助企业实现海外业务的快速稳定发展，为客户提供最大化的价值。“我们更期待与更多中资企业团结一致，聚焦共创出海数字生态，实现合作共赢！”

图为方文建发言。人民网 郭锦标摄

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在发表中表示，联通欧洲公司立足英国覆盖欧洲，致力为客户提供更多更好的产品服务，近年来屡获国际大奖，为广大中资企业在海外市场上争光。他强调，科技是中英合作的重要领域，期待联通欧洲今后发展得越来越好，再创佳绩，进一步树立中英合作的典范。

图为部分嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

推介会气氛热烈，三位来自联通欧洲的产品专家分别介绍联通大联接、大计算、大安全三大领域的产品及服务，与在英中资企业代表进行了交流，进一步提升在英中资客户对联通产品服务的认知度。本次活动进一步展现了联通欧洲公司的服务能力，加深了与客户伙伴的国际业务合作，多位嘉宾在会上对联通欧洲服务给予高度评价，期待进一步强化与联通欧洲公司的深度合作，聚势共赢谋发展。

(责编：曹欣悦、常红)