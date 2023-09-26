人民网阿尔及尔9月26日电 （记者郝瑞敏）9月25日晚，中国驻阿尔及利亚大使李健在阿文化宫隆重举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。阿政府代表、贸易和出口促进部长、民族民主联盟总书记齐图尼，国家人权理事会主席扎阿拉尼，外交部亚大总司长布什里特，国防部、文化和艺术部等政府部门官员，议会两院议员，民族解放阵线总书记巴阿吉、争取和平社会运动前主席马克里等主要政党领导人，阿中友协主席德贝什，各国驻阿使节、驻阿国际和地区组织代表以及在阿中资机构、援阿医疗队、华侨华人等约500人出席活动。

李健发表讲话，强调新中国成立以来走过了不平凡的发展历程，同包括阿尔及利亚在内的世界各国结下了深厚友谊。今年适逢中阿建交65周年等大事、喜事，两国政治互信达到新高度，经贸合作拓展新广度，人文交流呈现新热度。中阿两国虽远隔万水千山，但友好关系历久弥坚，根源是双方彼此心意相通，包括立场原则相通、发展理念相通、国际主张相通。

李健介绍，74年来，中国战胜了各种风险挑战，走出了一条符合自身国情的发展道路，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了中国式现代化这一人类文明的新形态。不管发展到什么程度，中国始终是发展中国家的一员，是每个国家平等、可信赖的合作伙伴。当前，国际形势十分复杂严峻，世界经济总体低迷，各国普遍承受巨大压力。在此背景下，中国全面贯彻落实党的二十大精神，全力推动疫后经济复苏，宏观经济继续保持平稳运行。中国经济不惧打压、不惧脱钩、不惧唱衰、不惧各种风险，中国实现高质量发展的前景光明，始终为世界经济注入正能量、作出新贡献。

招待会气氛热烈、友好，来宾们纷纷祝贺中华人民共和国成立74周年，赞叹中国在各领域取得的伟大成就，祝愿中国不断发展强大，中国人民早日实现中国梦。阿方宾客表示阿中关系特殊友好，阿以与强大的中国作朋友为豪，希望在复杂严峻的国际形势下，进一步加强两国团结合作，坚定相互支持，深化全面战略伙伴关系。我援阿医疗队、企业、侨民代表纷纷表示，感谢使馆的关怀和帮助，为祖国的日益强大由衷自豪，祝愿祖国繁荣昌盛，愿为中阿友好继续作出积极贡献。

招待会现场布置了特本总统访华专题图片展、中资企业在阿建设成就展和非遗文化角，播放了中阿《同行》纪录短片等系列宣传片，来宾们纷纷驻足欣赏。现场还布置了中秋展台，提供各式月饼供来宾品尝。

(责编：曹欣悦、常红)