人民网沙姆沙伊赫9月26日电 （记者黄培昭）亚洲基础设施投资银行（亚投行）第八届理事会年会25日在埃及沙姆沙伊赫开幕。亚投行行长金立群在开幕式上宣布，亚投行将启动《气候行动计划》，这是该多边机构在持续致力于应对气候变化方面的一个重要里程碑。

据悉，该《气候行动计划》旨在指导亚投行在2024年至2030年间的气候雄心，汇集了银行气候融资的原则，同时确定了将引导亚投行在支持其成员方面的投资的关键行动领域。该《气候行动计划》是制定气候解决方案和指导气候融资的指南，并将随着气候变化的加剧而不断发展、以保持相关性和影响力的动态框架。

亚投行行长兼董事会主席金立群表示，这一计划展示了亚投行在动员资金、提供赋能以及凝聚合作方面为帮助成员应对气候变化的雄心壮志。今年7月1日，亚投行兑现了所有新投资项目与《巴黎协定》相关目标完全保持一致的承诺。

亚洲是全球经济增长的引擎，而该区域也面临着更高的气候风险，因此应对气候变化迫在眉睫。亚洲贡献了全球50%以上的温室气体排放，有效应对气候挑战对全球社会的可持续性至关重要。早期行动为扭转排放曲线、支持公平过渡以及铺平低碳发展之路提供了机会。

亚投行的《气候行动计划》概述了四个原则：

满足不同成员的气候融资需求：亚投行将根据个别客户的需求和情况量身定制气候解决方案，认识到气候变化在亚洲的不同影响以及成员的收入水平、发展路径和应对气候变化的能力的差异。

采用全面的方法：亚投行将侧重于同时减缓气候变化、增强抵御能力、增强适应能力并为生物多样性保护提供共同效益的解决方案。将自然视为基础设施，将自然为基础的解决方案融入基础设施设计以增强气候抵抗力。

动员资本：利用亚投行坚实的财务地位并加强融资伙伴关系，以动员气候项目的资本。

促进技术创新：推动减缓和适应的创新工作。

亚投行设定了雄心勃勃的目标，承诺到2025年将其年度融资批准额的至少50%用于气候融资。

2022年，该机构的批准气候融资比例达到了56%。到2023年第二季度，该银行已经累计提供了117.5亿美元的气候融资，并为107个具有气候组成部分的项目提供了融资。2023年，亚投行发行了亚洲首个气候适应性债券，展示了其对气候抵抗力的承诺。从2023年7月1日起，亚投行已经实现所有新投资项目与《巴黎协定》的目标完全保持一致的承诺。

金立群总结道：“《气候行动计划》建立在亚投行应对气候变化行动的基础之上，展示了亚投行在动员资金、提供赋能以及凝聚合作方面为帮助成员应对气候变化的雄心壮志。亚投行将与其他多边开发机构和发展伙伴一道齐心协力，携手推动更好的明天。”

(责编：曹欣悦、常红)