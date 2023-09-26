人民网开罗9月26日电 （记者黄培昭）“今日中国开罗会客厅”日前在埃及首都开罗正式揭牌， 中国外文局副局长兼总编辑高岸明、中东通讯社副总编辑萨拉赫·朱玛、开罗中国文化中心副主任邵彬、艾因夏姆斯大学语言学院副院长纳赛尔·阿卜杜·阿勒共同为会客厅揭牌。埃及新闻总署前副署长艾哈迈德·萨拉姆、艾资哈尔大学人文学院院长阿卜杜勒·阿齐兹、中国外文局综合业务部主任辛峰、外文出版社编辑总监杨春燕等近百名中埃嘉宾出席本次揭牌仪式。

中国外文局西欧与非洲传播中心（《今日中国》杂志社）副主任李五洲向与会嘉宾介绍了中心以及“今日中国会客厅”项目的有关情况。今日中国会客厅将汇聚国际传播资源、地方城市资源以及中外企业资源、智库资源，共同打造一个展示中国文化、增进中外人文交流、促进经贸合作、推动知识与信息传播等方面的交流空间与合作平台。今日中国开罗会客厅是中心在海外设立的首家会客厅，旨在促进中埃双边文化交流，增进中阿友好合作和人文交流，他欢迎中埃各界朋友积极参与今日中国会客厅的建设与使用，实现共建共享、互利共赢。

今日中国开罗会客厅运营总监、汉语桥俱乐部开罗站主席徐彦禾女士表示，今后将以开罗会客厅为平台，做好向埃及、向世界传播中国文化、推动人文交流与经贸合作。会客厅将定期举办各类活动，包括讲座、展览、论坛等，涵盖政治、经济、社会、科技、教育、旅游等多个领域，在沟通中外的同时特别注重打造一个可知可感的互动空间，深度促进中埃交流。

中国驻埃及使馆教育处卢春生公参发来贺信，祝贺今日中国开罗会客厅的成功揭牌，并期待会客厅能为中埃文化交流作出新的贡献。著名汉学家、艾因夏姆斯大学语言学院副院长纳赛尔·阿卜杜·阿勒代表埃方嘉宾致词，并希望今日中国开罗会客厅将成为中埃朋友相聚一堂、交流思想、增进友谊、共同推进中埃高质量共建“一带一路”的重要平台。

共有包括埃及政府官员、媒体记者、学者专家、汉语学习者在内的近百人参加揭牌仪式，并纷纷表示，开罗会客厅是一个很好的平台，可以让他们更加深入地了解中国，增进对中国的认知和信任，促进中埃、中阿之间的友谊和合作。

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