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“南南合作：中非科技创新促进非洲经济社会发展论坛” 在肯尼亚首都内罗毕开幕 

2023年09月26日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕9月25日电 （记者黄炜鑫）“南南合作：中非科技创新促进非洲经济社会发展论坛”25日在肯尼亚首都内罗毕开幕。论坛为期3天，聚焦农业和粮食系统转型、生物多样性保护与利用、水资源与环境保护等主题。

图为开幕式现场。人民网记者 黄炜鑫摄

图为开幕式现场。人民网记者 黄炜鑫摄

据主办方介绍，科学、技术和创新是环境保护、社会经济包容性增长和可持续发展的关键驱动力，为社会重大挑战提供解决方案。目前，非洲面临的主要挑战是营养和粮食安全、环境退化、公共卫生及获得清洁水等问题。世界学术界急需协调一致行动，以解决非洲大陆的这些关键问题，实现在农业高效发展、生物多样性保护、水资源可持续利用、环境保护等方面的重要作用。中国在上述领域有许多全球性的成功案例。在食品系统方面，中国利用创新来实现粮食增产，促进农业生产和供给链上的数字化。在生物多样性保护和水资源等领域，中国已经积累并实践了丰富且成熟的现代技术，可以为非洲提供发展经验。

本次论坛由非盟发展署、中国驻非盟使团和中国科学院联合主办，来自16个国家的100余名政府官员、国际组织官员、专家学者和企业精英受邀参加会议。

(责编：曹欣悦、常红)

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