人民网内罗毕9月25日电 （记者黄炜鑫）中国和肯尼亚国家间大型科研合作项目《肯尼亚植物志》首部分册25日在肯尼亚首都内罗毕发布。这是肯尼亚首部国家植物志，填补了该国植物资源研究领域的空白，对东非乃至整个非洲大陆的生物多样性研究和保护具有重要意义。

图为发布会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

《肯尼亚植物志》是首部由中国科研人员参与组织编纂的境外国家植物志，共分为31卷，也是由中国科学院中-非联合研究中心、肯尼亚国家博物馆组织中肯两国科学家联合实施的国家间大型科研合作项目，预计收录肯尼亚境内223个科、1773个属的近7000种植物。丛书由湖北科学技术出版社与东非自然历史学会联合出版。此次出版发行的是第23卷《茜草科》，是该项目正式出版的首部分册。

图为发布会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

肯尼亚国家博物馆馆长玛丽·吉昆古（Mary Gikungu）在致辞中说，《肯尼亚植物志》是一部了不起的著作，整个项目将推动肯尼亚乃至非洲大陆的自然资源科学研究，是肯尼亚的巨大财富。她表示，中国是肯尼亚最重要的国际合作伙伴之一，近年来，双方在各方面合作日益频繁，鉴于肯尼亚在世界生物多样性研究和保护中的重要地位，科教合作特别是生物多样性保护成为中非合作的重要领域。

中国科学院武汉植物园主任、中-非联合研究中心主任，《肯尼亚植物志》中方主编王青锋在发布会上表示，《茜草科》作为《肯尼亚植物志》项目发行的首部分册，收录了近十年来中肯科学家在肯尼亚的野外调查成果，对全世界生物多样性科学研究具有重要意义。“近十年来，中-非联合研究中心组织中肯学者在肯尼亚开展广泛野外调查，采集了大量的标本，拍摄了大量的植物照片，发现多个新种、新记录种，取得了丰硕的阶段性研究成果，图书的出版发行不仅对科研界，对大众科普也具有深远意义。”王青锋说。

肯尼亚国家博物馆首席科学家、《肯尼亚植物志》肯方主编杰弗里·姆瓦查拉（Geoffrey Mwachala）在发布会上说，《肯尼亚植物志》是详细记载肯尼亚所有维管植物的分类学专著，肯尼亚在世界生物多样性研究和保护上的地位举足轻重，摸清肯尼亚植物“家底”对肯尼亚乃至世界都有重要意义。“我们和中国科学家十年如一日地在野外进行植物种类摸底，系统性梳理和全面总结，这部著作是肯尼亚国家的骄傲，对肯中科研合作具有承前启后的里程碑式意义。”他说。（完）

（《肯尼亚植物志》第二十三卷《茜草科》立体书图片。主办方供图

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