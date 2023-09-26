人民网布达佩斯9月25日电 （记者李增伟、禹丽敏） 9月25日，匈牙利首都布达佩斯举办高质量共建“一带一路”研讨会。研讨会由中国驻匈牙利大使馆与匈牙利中央银行共同主办。中国驻匈牙利大使龚韬、匈中央银行行长马托尔奇出席研讨会并致辞。匈中两国金融、智库、企业、媒体等各界代表400余人出席。

龚韬在致辞中表示，习近平主席提出“一带一路”重大倡议十年来，共建“一带一路”从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，从总体布局的“大写意”变成精谨细腻的“工笔画”。“一带一路”倡议顺应经济全球化的历史潮流和全球治理体系变革的时代要求，成为跨越地理限制、突破文化差异、融合发展需求、深受各国欢迎的国际合作平台和全球公共产品，彰显了中国同各国一道建设更加美好世界的使命担当，为世界经济复苏注入信心和动力，为合作各国人民带来实实在在福祉。

龚韬指出，中匈是共建“一带一路”的坚定伙伴。匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，欧尔班总理先后赴华出席两届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席多次同其会见。在两国领导人的战略引领下，“一带一路”倡议同匈“向东开放”战略紧密对接，迸发出强劲的活力。双方务实合作成果丰硕，人文交流蓬勃开展，民心相通不断加深。共建“一带一路”给中匈全面战略伙伴关系发展带来强劲动能，也为深化中国—中东欧国家合作，促进中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。

龚韬表示，今年10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办。中匈两国将以第三届高峰论坛为契机，共同规划共建“一带一路”框架下合作新蓝图。双方将进一步加强政策沟通协调，积极探索合作新领域，不断深化人文交流，推动中匈全面战略伙伴关系再上新台阶。

马托尔奇表示，共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。过去十年，“一带一路”倡议为欧亚互联互通和全球经济发展作出了巨大贡献。匈方对共建“一带一路”合作下一个十年的光明前景充满信心。作为最早同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，匈将继续加强发展战略对接，促进欧亚合作，实现互利共赢。

研讨会以资金融通搭建共赢桥梁、绿色发展共谋合作新路、人文交流促进民心相通为主题举办三场专题研讨。匈牙利雅典娜基金会、投资促进局、国家旅游局、欧亚研究中心、塞格德大学孔子学院等匈方代表，以及中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国工商银行、华为公司、宁德时代等在匈金融机构、企业代表等，共同为推动中匈高质量共建“一带一路”积极建言献策。

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