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阿根廷能否化解通胀难题？

林子涵 史珺涵
2023年09月26日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　阿根廷国家统计与人口普查研究所近日发布报告称，阿根廷8月通货膨胀率为12.4%，为1991年2月以来单月最高水平。专家表示，多重因素加剧阿根廷通胀。短期内，高通胀预计仍将对阿根廷经济构成挑战。

　　通胀高企

　　据路透社报道，截至今年8月，阿根廷过去12个月累计通胀率达124.4%，今年以来累计通胀率达80.2%。8月，在各类商品和服务中，食品饮料、医疗健康和家用电器等价格变化最大，涨幅均超过14%。

　　阿根廷比索也在急剧贬值，加剧了通胀趋势。阿根廷媒体“检查”网站发文称，8月中旬，阿根廷政府宣布将本币比索官方汇率贬值22%。美国银行策略师预计，美元兑阿根廷比索的官方汇率将在今年年底跌至545。

　　摩根大通分析显示，由于物价快速上涨，大量阿根廷民众遭遇生活成本危机，今年阿根廷的贫困率或将上升。

　　高通胀冲击阿根廷经济前景。牛津经济研究院预测，今年阿根廷国内生产总值将下降1.6%，在拉丁美洲主要经济体中表现疲软。

　　多重难题

　　中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙岩峰接受采访时表示，多重因素叠加，导致阿根廷通胀飙升。

　　“阿根廷产业结构长期存在‘去工业化’问题，经济对外依存度高，大量工业产品依赖进口。近年来，受地缘政治因素及疫情影响，全球产业链供应链持续波动，大宗商品价格不断走高，导致阿根廷国内物价上涨。同时，由于高度依赖进口，阿根廷国内市场对汇率波动敏感。美联储自去年以来开启激进加息，导致阿根廷比索持续贬值，加大了阿根廷输入性通胀压力。”孙岩峰说。

　　据彭博社发文分析，高通胀加剧阿根廷民众生活压力。为解决经济民生问题，阿根廷政府近年来大幅增加公共开支，导致财政赤字扩大。为弥补赤字，阿根廷政府实施宽松货币政策，大规模投放的货币加剧了通胀趋势。

　　孙岩峰表示，阿根廷当前债务压力突出，高通胀进一步增加了政府偿债成本和债务违约风险。阿根廷民众对本币比索普遍存在不信任情绪，大量民众囤积美元、抛售本币，导致阿根廷银行系统的美元存款流失严重。外汇储备短期内大幅下降，削弱了阿根廷政府应对外部冲击的能力，增加了金融市场波动的风险。

　　不易缓解

　　面对复杂通胀局势，阿根廷央行今年5次实施加息。目前，基准利率已上调至118%。孙岩峰表示，高利率增加了企业融资成本，抑制了投资热情和生产活动，给阿根廷经济复苏前景增添了不确定性。

　　“高通胀打击了国际市场对阿根廷稳定经济局势的信心。国际金融机构和阿根廷金融界的不少分析认为，阿根廷控制通胀面临不小的难度。”孙岩峰说。

　　阿根廷中央银行近日发布的市场预期调查报告预测，短期内，阿根廷单月通胀率仍将高企，9月通胀率将达12%左右；今年年底，阿根廷年度累计通胀率预计将达169.3%。

　　为规避美元风险，阿根廷今年进行了不少“去美元化”尝试。据阿根廷《侧影报》报道，阿根廷和巴西今年年初进行了推进南美洲共同货币的讨论，以改善应对外部冲击能力、减少对美元依赖。

　　“阿根廷的‘去美元化’尝试是一项有益的探索，但短期内，阿根廷解决通胀的可能性不大。”孙岩峰说，“首先，阿根廷产业结构短期内难以发生转变，大量工业产品仍将依赖进口，输入性风险仍会难以控制。其次，高额外债仍是悬在阿根廷头上的‘达摩克利斯之剑’，影响阿根廷经济预期和金融市场稳定。其三，市场对阿根廷经济的担忧情绪还在持续，民众惜售美元，企业谨慎观望。10月大选前金融市场或将持续波动。多重困境下，阿根廷的通胀压力短期内不易缓解。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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