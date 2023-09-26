飓风“丹尼尔”日前在利比亚东部地中海沿岸地区登陆并引发严重洪灾。德尔纳河上两座大坝在夜间垮塌，重灾区德尔纳市有1/4的城区被风暴和山洪摧毁，造成重大人员伤亡，数万人流离失所。

这场天灾引发的人道主义危机受到国际社会关注，同时也让世界再次思考以美国为首的北约当年对利比亚武装干涉所留下的“人祸”。在北约干涉导致卡扎菲政府被推翻后，利比亚陷入长期分裂动荡状态，国力衰落、治理失效、基础设施陈旧不堪，防灾、抗灾、救灾能力被严重削弱，无力抵御重大灾害的袭击。美国等西方国家对于利比亚今日之殇负有无法推卸的责任。

数据显示，此次飓风灾害给利比亚造成重大损失。联合国人道主义事务协调厅9月17日援引世界卫生组织的数据说，遇难人数为3958人，失踪人数为9000多人。根据利比亚相关部门公布的数据，利东部受灾地区70%以上的基础设施遭到破坏，11座桥梁倒塌，50%的道路损坏。

利比亚大量基础设施老化严重。垮塌大坝的运营方和水文专家都警告过大坝存在裂缝。联合国人道主义事务协调厅日前表示，利比亚另外两座大坝的状况也令人担忧。此外，大坝下游受灾地区缺乏良好市政规划和防灾建设，防洪抗洪能力差，也是此次洪灾损失严重的重要原因之一。

局势长期动荡造成的政府治理能力弱化令利比亚的灾难应对处置能力大打折扣。国际移民组织数据显示，利比亚东北部有4万多人因此次灾害流离失所。据利比亚当局发布的消息，灾区已有150人因饮用被污染的水而中毒。此外，多年冲突遗留下来的地雷等弹药被洪水冲出来，给当地民众带来难以预料的安全风险。

分析认为，美国等西方国家是造成利比亚混乱局面的始作俑者，也是造成利比亚贫弱现状的主要责任方，对当前这场人道主义灾难难辞其咎。

2011年，以美国为首的北约武装干涉利比亚，矛头直指卡扎菲政府。在北约帮助下，利比亚反政府武装推翻了卡扎菲政府。此后，武装力量之间矛盾激化，利比亚陷入长期动荡，严重阻碍经济社会发展。

据世界银行数据，2011年一年间，利比亚人口减少超过30万，国内生产总值（GDP）从753.8亿美元降至481.7亿美元。到2022年，其GDP仍未恢复到2010年水平。联合国粮食及农业组织数据显示，2021年利比亚约有143万人面临粮食不足困境，占人口总数的21.2%。

利比亚国际关系专家优素福·阿马利表示，美国等西方国家不但参与推翻卡扎菲政府，令利比亚陷入内乱，这些年来还持续干涉利比亚内政，破坏利比亚政治进程，是造成利比亚国家分裂和当前人道主义危机的重要外部因素。

中国西北大学中东研究所所长助理王晋表示，今天利比亚的乱局，追根溯源是美国霸权主义所致。北约的军事介入令利比亚陷入内乱，至今没有形成稳定的政治环境，致使经济社会发展十多年来陷入停滞，无力应对重大自然灾害。

美国霸权主义酿成的“人祸”，危及的不止利比亚一国。俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫表示，1999年以美国为首的北约轰炸南联盟、2001年美国发动阿富汗战争、2003年美国入侵伊拉克、2011年北约空袭利比亚，这些霸权主义行径不仅是对国际法的严重破坏，也给地区稳定发展带来沉重打击，给当地人民造成巨大痛苦与灾难。

（据新华社电 记者陈莹、潘晓菁、赵伟宏）

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