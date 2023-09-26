本报记者 高 乔

9月19日，纽约联合国总部举行第78届联合国大会一般性辩论开幕式。

新华社记者 李 睿摄

9月18日至26日，第78届联合国大会高级别周在联合国总部进行。相比以往，今年联大将更多目光投向了“全球南方”；“77国集团和中国”哈瓦那峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁全面改革国际金融结构，构建更包容、协调的全球经济治理格局；二十国集团（G20）领导人峰会接纳非盟成为G20新成员，金砖国家实现历史性扩员……国际舞台上，全球南方国家的身影出现得更加频繁，发展中国家的声音更加响亮。

正如第78届联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯所言：发展中国家正在国际舞台上快速崛起，发展中国家有权也有机会在联合国决策中贡献自己的想法和力量。在当前国际体系下，发展中国家正在推动公共政策进程。

声音更响亮

据美国《纽约时报》报道，本届联大议程主要着眼于全球南方国家提出的需求，讨论气候变化、主权债务减免、如何帮助陷入困境的国家实现联合国在繁荣、健康、发展、教育、性别平等方面的发展目标。

全球南方国家的声音更响亮，是本届联大的亮点。9月18日，联合国可持续发展目标峰会发布宣言承诺，为发展中国家提供资金，明确支持联合国秘书长古特雷斯提出的每年至少5000亿美元的可持续发展目标刺激方案以及有效的债务减免机制。宣言还呼吁改变多边开发银行的商业模式，以更可负担的利率为发展中国家提供私人资金，并支持改革被古特雷斯称为“过时、失调和不公平”的国际金融架构。

近来，全球南方国家在国际舞台表现积极。9月15日至16日，“77国集团和中国”峰会在古巴首都哈瓦那举行，约30个国家的国家元首或政府首脑、多名国际和区域组织负责人及近100个国家的高级别代表团参加会议。峰会以“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”为主题，聚焦推动全球南方国家协调合作应对当前挑战。

在“77国集团和中国”峰会开幕式上，古巴国家主席迪亚斯—卡内尔指出，在全球北方国家将自身利益放在首位并统治全球几个世纪之后，全球南方国家必须“改变国际秩序的游戏规则”。当今世界面临多重危机，国际经济秩序受到严重冲击，“77国集团和中国”肩负着在国际舞台维护大多数国家利益的巨大责任，应团结争取发展权，推动国际关系民主化。

此前不久，在印度召开的二十国集团（G20）领导人峰会发表《联合声明》，接纳非盟成为G20新成员。8月，金砖国家领导人第十五次会晤作出重要决定，邀请沙特、埃及、阿联酋、伊朗、阿根廷、埃塞俄比亚2024年起成为金砖国家正式成员。这是继十多年前南非正式成为金砖合作机制第五个成员后，金砖大家庭再一次扩员。

求团结、谋发展

“近期，全球南方国家在国际舞台频频发声、亮相，凸显了全球南方国家综合实力的日益崛起，国际力量对比正在发生深刻变化，百年变局正在深入发展演进。”中国社会科学院世界经济与政治研究所金砖国家研究基地特约研究员沈陈接受本报记者采访时分析，在政治领域，全球南方国家的政治觉醒渐成规模，许多南方国家没有在地缘政治问题上倒向西方国家，而是更多关注发展相关议题。非盟成为G20正式成员、金砖国家扩员等事件表明，全球南方国家求团结、谋发展的共同诉求日渐强烈。在经济领域，以金砖国家为代表的全球南方国家在全球经济中占比不断上升，对于全球经济增长的贡献已经超过发达国家。“全球南方”国家在IMF、世界银行等国际组织中不断提升话语权和影响力，并通过组建亚投行、金砖新开发银行等新型金融合作组织，增强在全球经济治理体系中的作用。

“如何有力推进联合国可持续发展目标是当前全球南方国家共同关注的核心议题。”复旦大学联合国与国际组织研究中心主任张贵洪接受本报记者采访时表示，近年来，受新冠疫情、俄乌冲突、美国挑起全球供应链“脱钩断链”等影响，西方国家对国际事务的关注点集中在安全领域，对广大南方国家关切的发展议题有所忽略。连日来，全球南方国家在不同场合呼吁关注发展问题，希望国际社会的注意力、精力、资源重新放到发展问题上，切实推进债务减免、发展融资、国际金融体系改革、公共健康等南方国家关切的国际事务议题，这是当前全球南方国家共同的核心诉求。

联合国成员国2015年通过以“消除贫困、促进平等、应对气候变化”等17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程。本届联大标志着这些议程进展的中点。然而，据联合国近日发布的《2023年可持续发展目标报告：特别版》，在联合国可持续发展目标的169个具体目标中，仅有12%的目标正按预期进展，约半数目标进展不足，超过30%的目标进展停滞或倒退。

张贵洪分析，从地域来看，非洲国家受新冠疫情、气候变化、地区政治冲突等因素影响较大，是联合国可持续发展议程推进最为缓慢的地区，对消除贫困、消除饥饿、经济复苏的诉求非常强烈。对亚太地区发展中国家而言，如何促进经济恢复较高速度发展、避免大国竞争等地缘政治影响、化解经济发展不平衡问题是其关注重点。

正如古特雷斯所言：“可持续发展目标不仅是一系列目标，它们承载着各国人民的希望、梦想、权利和期许。”

合作是唯一选择

“世界需要的是行动。”古特雷斯近日表示，现在不是冷漠或优柔寡断的时候，现在是时候齐心协力，寻求真正的、可行的解决方案了。他强调：“在一个充满各种严重危机和分裂的世界中，合作是唯一选择。”

“全球南方国家团结争取发展权益，需要充分动员联合国等国际组织和新兴国际机制的资源和力量。”张贵洪分析，一方面，广大南方国家在联合国大会平台上充分表达发展诉求，有助于将国际社会关注焦点和资源投入引向全球发展问题。另一方面，G20、金砖国家、亚太经合组织等重要国际多边组织，依托现有机制框架，吸纳更多南方国家加入，为南方国家交流观点、表明主张、开展合作提供平台。此外，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等新兴合作机制也为南方国家更好地融入全球经济发展进程提供支持。

“当前，全球经济处于换挡期，传统经济增长引擎明显减弱，单边主义、保护主义抬头，全球外贸增长乏力，全球南方国家经济发展仍面临较大挑战。南方国家需发挥本国政策和人力资源优势，提升技术创新能力，推动可持续发展及相关国际合作，同时在全球治理领域继续推动提升贸易和金融领域国际组织的公平性和代表性。”沈陈认为，解决当前全球发展问题，需要发达国家在国际发展议程中履行承诺，在技术、资金等方面为南方国家提供必要支持。从更长远的角度来看，国际社会需继续推动开放贸易，推动经济全球化进程，抵制单边主义、保护主义、民粹主义对全球合作进程的侵扰。

“近年来，中国积极推动共建‘一带一路’，在全球发展倡议框架下深化扩大与多国合作，为全球南方国家合作提供多边渠道和创新方式。”张贵洪表示，以中非合作为例，中国与非洲国家在中非合作论坛框架下共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，与非洲国家开展知识技能、资金技术、人才培养、发展经验等多方位合作，弥补非洲国家发展薄弱环节，助推非洲国家自主发展能力建设，为全球南方国家合作发展发挥建设性、示范性作用。

本届联大期间，中国在联合国总部举行全球发展倡议合作成果展示高级别会议。作为世界上最大的发展中国家，中国在联大期间出席多场会议，表达“全球南方”天然成员的诉求与主张。中国外交部发言人此前表示，中国是“全球南方”的当然成员，永远是发展中国家大家庭的一员。中方愿同广大新兴市场国家和发展中国家一道，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，共同构建人类命运共同体。

(责编：贾文婷、刘叶婷)