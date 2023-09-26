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中国赛艇从杭州“划”向巴黎（赛场聚焦）

本报记者 刘 峣
2023年09月26日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　与前一日各路记者翘首盼首金的场面相比，9月25日的富阳水上运动中心少了几分喧闹。杭州亚运会赛艇项目第二个、也是最后一个比赛日上，中国队夺得5金2银。本届亚运会，中国赛艇队在参加的13个项目中全部登上领奖台，共斩获11金2银。

　　“亚洲领先”并不是中国赛艇队的终极目标。毕竟，在亚运会历史上，中国赛艇队的金牌已突破百枚，优势难以撼动。在赛后采访中，中国队选手一致提到了共同的目标——巴黎奥运会。

　　冠军组合收获“大满贯”

　　25日的比赛中，最受关注的无疑是东京奥运会冠军组合、中国女子四人双桨的姑娘们。当天的决赛中，奥运会原班人马轻松夺冠，实现了该项目奥运会、世锦赛、世界杯和亚运会金牌“大满贯”。

　　“刚刚比完世锦赛，亚运会相对而言还是比较轻松的。”中国队选手崔晓桐说。中国选手的轻松心态也体现在“美甲”上——崔晓桐的指甲上贴满了国旗和赛艇等元素，赛后不忘在镜头前展示。

　　两年前的东京奥运会上，中国赛艇队站上女子四人双桨最高领奖台，时隔13年再次收获奥运金牌。但在不久前的世锦赛上，中国队在该项目上不敌英国和荷兰组合，说明奥运会卫冕之路绝非坦途。

　　“获得‘大满贯’为今年的比赛画上了句号，也是一个新的起点。接下来，我们要全力备战巴黎奥运会。”中国选手张灵说。

　　“四朝元老”仍是追梦人

　　走下赛场，中国选手张亮言语间尽显疲惫。当日的男子单人双桨决赛上，他领先日本选手荒川龙太冲线，拿到了个人在杭州亚运会上第二枚金牌。

　　“世锦赛紧接着亚运会，在备战的每个环节都要做到极致，这几天每天只能睡4个小时。”张亮说，“这两年的训练并不系统，对像我这样的老运动员冲击很大。”

　　张亮在东京奥运会上搭档刘治宇摘得男子双人双桨铜牌，创造了中国乃至亚洲男子赛艇的新纪录。原本可以急流勇退的他，为了冠军梦想继续坚持。

　　“在我23年的赛艇生涯中，站上奥运会最高领奖台一直是最重要的目标。”张亮说，“我会更加努力，追逐自己的梦。”

　　作为亚运会“四朝元老”，张亮已拿到5块亚运会金牌。他说，希望未来有更多年轻运动员超越自己，承担起中国赛艇的使命。

　　巴黎奥运力争新突破

　　不久前的世锦赛上，中国赛艇队共拿到5张巴黎奥运会入场券。除了女子四人双桨、男子双人双桨外，女子轻量级双人双桨（邹佳琪/邱秀萍）、女子双人双桨（鲁诗雨/沈双美）、女子四人单桨（张书贤/刘晓鑫/王子凤/徐星叶）也获得了奥运会资格。明年的奥运会资格赛和落选赛上，中国队还有机会争取更多参赛资格。

　　赛艇等水上项目是中国体育着力突破的大项之一。中国赛艇队在东京奥运会上获得3枚奖牌，实现了奥运会奖牌新高，但前方还有不少考验。

　　“亚运会金牌为今年完美收尾，明年的挑战更加严峻。”沈双美说，“接下来要做好自己，把能力再提高一步，全力以赴备战巴黎奥运会。”

　　徐星叶在亚运会女子四人单桨和八人单桨项目上均获得金牌。“巴黎奥运会，我们的目标是拿到奖牌，站上领奖台！”她说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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