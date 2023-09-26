新华社柏林9月25日电 （国际观察）北溪“疑云”一周年 为何真相仍难明

新华社记者李超

一年前，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸事件，此后有关各方作出各种分析和解读，调查过程中也不断有人爆料，但事件真相至今没有浮出水面。

分析人士指出，对于欧洲国家而言，北溪事件调查存在敏感问题，即使查出真相也很难公布。欧洲已成为这起事件的最大受害者，经济遭受重创，对美国依赖加深，要实现“战略自主”恐将更加困难。

三种说法 扑朔迷离

去年9月26日，连接俄罗斯和德国的“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生爆炸泄漏，无法使用。事件发生后，各方基本认定爆炸系人为破坏。关于谁是幕后黑手，目前主要有三种说法。

事发初期，一些西方媒体和政客纷纷将矛头指向俄罗斯，称俄方通过炸毁管道切断对欧洲天然气供应以威胁欧洲。俄方对此坚决否认，认为爆炸事件背后有“西方的痕迹”。不少分析指出，俄方要切断供应只需关闭管道阀门即可，保留管道还能以恢复供气为筹码与欧洲讨价还价。指责俄罗斯的说法此后逐渐平息。

第二种说法指向美国。今年2月，美国知名调查记者、普利策新闻奖得主西摩·赫什爆料，“北溪”管道被炸是美方所为。先是美海军派多名潜水员安放爆炸物，数月后再由挪威海军飞机投掷声呐浮标引爆炸药。赫什还提供了很多细节。美国希望拉住欧洲国家共同对抗俄罗斯，切断俄欧特别是俄德之间密切的能源合作关系，且具有实施此种破坏活动的能力。因此这一说法获得不少舆论认同，但美方拒绝承认。

第三种说法指向乌克兰。美国《纽约时报》、德国《明镜》周刊等媒体报道，爆炸事件可能由一个乌克兰团体制造，且乌政府不一定知晓。对此，乌总统泽连斯基称，他并未下令制造这一事件。俄方则认定炸毁“北溪”管道只可能是国家行为，非政府团体很难具备实施这样高难度破坏的能力，西方媒体相关报道是要包庇真凶。

高度敏感 真相难表

爆炸事件发生后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与，调查进展也十分缓慢。三国不久前在致联合国安理会的材料中称，所有调查都尚未完成，且仍然不能确定完成时间。

德国《明镜》周刊指出欧洲国家谨慎态度背后的逻辑：如果幕后黑手是俄罗斯，那么此举是否会被视为战争行为？如果是美国，那么这是否意味着跨大西洋伙伴关系终结？如果是乌克兰，那么欧洲国家是否应停止向乌提供武器支持？

尽管德媒小心地提到上述三种可能，但多位专家认为第二种可能性最大。西班牙俄罗斯问题专家何塞普·普伊格塞奇认为，“北溪”事件就是美国导演的，目的是打破德国对俄罗斯天然气的依赖。

对于调查进展迟缓，俄罗斯军事专家维克托·利托夫金指出，欧洲国家的调查将揭露美国的罪行，但它们并不想招惹美国，而且将美国绳之以法几乎是不可能的，因此西方长期对此事保持沉默。

美国《华盛顿邮报》援引一名欧洲外交官的话说，欧洲和北约的政策制定者会面时遵守心照不宣的约定，即“不谈‘北溪’”，深挖事件真相可能得到一个“令人不适”的答案。报道指出，西方国家的官员无意查清爆炸事件的真相，因为他们“宁可不知道”元凶是谁，也不想发现本国的盟友要对爆炸事件承担责任。

经济受挫 “自主”更难

俄罗斯廉价能源输入欧洲的重要通道被毁，受影响最大的还是欧洲国家。以德国为例，在失去短期内恢复自俄进口天然气的可能性后，德国将供应来源转向挪威、荷兰、比利时、阿联酋等国。

这是2022年9月14日在德国卢布明拍摄的“北溪-1”天然气管道相关设施。新华社记者任鹏飞摄

与此同时，美国对欧天然气供应也大幅增加。2022年6月，美国向欧洲供应的天然气首次超过俄罗斯。截至今年4月，美国提供了欧盟液化天然气进口总量的50%。

尽管采取了一些应对措施，欧洲短期内仍难摆脱能源成本压力。据法国《快报》网站报道，欧盟弃用俄天然气的代价高达8110亿欧元。

此外，能源危机还加快了欧洲企业外流。美国《华尔街日报》指出，高气价迫使欧洲企业将生产转移到美国，这可能使欧洲进入“新的去工业化时代”。

对此，俄罗斯政治评论员谢尔盖·科尔涅耶夫斯基认为，美国蓄意阻止俄向欧洲供应天然气，是因为美方意识到俄欧能源合作将增强欧洲工业潜力，提高欧洲在国际政治和经济中的影响力。

欧洲面临的困境让一些欧洲政治人物重新考虑“战略自主”。德国内政与国土部长南希·费泽表示，“北溪”被炸事件的背后是“我们如何保护自己”的问题。

但分析人士指出，乌克兰危机已让欧洲在防务和经济上更加依赖美国，再加上欧洲企业在能源危机下向美国转移，欧洲想实现“战略自主”更加困难。如何处理“北溪”管道爆炸事件调查结果将考验欧洲国家“战略自主”的决心和能力。正如丹麦奥尔堡大学政治与社会系国际关系学教授李形所说，欧洲人将迎来不得不作出决定的时刻。（参与记者：陈汀、和苗、付一鸣、康逸、胡加齐）

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