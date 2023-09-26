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埃及总统塞西会见亚投行行长金立群

2023年09月26日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社埃及沙姆沙伊赫9月25日电（记者吴中敏 姚兵）埃及总统塞西25日在埃及沙姆沙伊赫会见亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群，双方讨论了交通、清洁能源、绿色经济转型等领域的合作。

　　亚投行第八届理事会年会当天在沙姆沙伊赫开幕，塞西在出席开幕式后会见了金立群。埃及总统府发表的声明说，塞西在会见中强调，埃及赞赏与亚投行的卓越关系，过去几年亚投行作为埃及的合作伙伴在埃及发展进程中发挥了重要作用。埃及首次主办亚投行理事会年会就证明了这一点。

　　金立群在会见中对埃及成功举办此次年会表示感谢，对埃及在经济社会等方面的发展经验表示赞赏。他说，亚投行重视与埃及及其金融机构的密切合作，将进一步加大对埃及的投资，特别是为重要行业的基础设施项目提供融资。

　　双方还讨论了当前改革国际金融体系的努力，以及多边开发银行在加强发展中国家应对全球经济挑战能力方面的作用。

　　本届理事会年会为期两天，以“全球挑战下的可持续增长”为主题，围绕基础设施发展领域的关键需求，聚焦多边合作在促进经济增长、推动区域互联互通与应对全球共同挑战方面所发挥的重要作用，面向公众开放20余场专题论坛。

(责编：崔越、刘叶婷)

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