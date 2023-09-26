本报记者 俞懿春 李安琪

5月26日，施工人员在位于肯尼亚纳库鲁市的索西安地热电站项目建设现场施工。该项目是非洲首个从设计、产品生产到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热发电站。

新华社记者 王冠森摄

6月26日，在湖南农业大学，尼日利亚留学生尼克（右）和同学在教学温室大棚查看水稻长势。

新华社记者 陈思汗摄

6月20日，在布隆迪布班扎省吉汉加县，中国农业专家组组长杨华德（左）和当地农民在稻田间交流。

新华社记者 韩 旭摄

9月1日，在肯尼亚蒙内铁路内罗毕站，旅客准备上车。

本报记者 侯露露摄

阿尔及利亚南北高速公路纵贯该国全境，将撒哈拉沙漠与地中海沿岸连接起来。中国建筑承建的53公里项目是整个南北高速公路中施工和技术难度最大的一段。图为南北高速公路俯瞰。

李玉普摄

中国和非洲是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。今年是真实亲诚对非政策理念和正确义利观提出10周年。10年来，中非走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，中非关系不断迈上新台阶，进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段。中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。

8月29日至30日，由中国国际发展知识中心主办的中国—非洲合作发展研讨会在北京举行。围绕“‘一带一路’倡议与中非发展合作”“工业化、城镇化与包容性发展”“南南合作与共同可持续发展”等议题，来自27个非洲国家的高级别代表、驻华使节和中国国内机构代表与会交流。

“非中合作关系基于真诚友谊和互利共赢”

10年来，在中国和非洲国家领导人战略引领下，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，为促进非洲国家摆脱贫困落后、发展经济、改善民生发挥了重要作用。研讨会上，许多与会嘉宾提到，如何解决发展赤字、破解安全困境、加强文明互鉴是非中共同面临的时代课题，非洲国家和中国应进一步加强友好合作，携手共创美好未来。

布隆迪外交发展合作部常务秘书巴希卡科表示，当今世界正在经历艰难时刻，我们今天比以往更加需要集体行动，加强非洲国家与中国的团结协作，将使我们成为一股不可撼动的力量，更好地应对全球性挑战。

埃及总理信息技术顾问、内阁信息与决策支持中心主任戈哈里表示，中国连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位，2022年非中货物贸易额达到2820亿美元。“非中合作关系基于真诚友谊和互利共赢，我们迫切希望进一步加深同中国伙伴的合作关系，促进埃及经济发展，让人民过上更加美好的生活。”

“一个星期前，有记者问我，在非洲最重要的非中合作项目是什么？我告诉他，中国在非洲的项目太多了，很难挑出哪个最重要，所有这些项目对于促进非洲国家发展都至关重要。”总部位于日内瓦的南方中心执行主任科雷亚说，非中在基础设施建设、技术转让和投资等领域的合作，显著促进了非洲发展。

非洲联盟非洲能力建设基金会执行秘书比特耶表示，非洲自摆脱殖民统治获得独立以来，一直努力实现政治经济社会发展，在此过程中，中国给予非洲极大的支持。如今，中国已经成为大多数非洲国家的重要贸易伙伴、主要的投资来源国。“在中非合作论坛框架下，非中双方加强知识共享与技术转移，开展互利合作，促进经济社会发展。”比特耶说。

“我非常高兴地看到，非中友谊历久弥新、不断发展。”中非共和国驻华使馆临时代办巴拉莫托表示，现在非中正在共同努力推动中非合作论坛“九项工程”加快落实，非洲国家赞赏中国重信守诺的大国担当，对非中合作的未来充满期待。

“非中务实合作的发展成果惠及双方人民”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，中国已经与52个非洲国家及非盟委员会签署“一带一路”合作文件。中非秉持共商共建共享原则，不断深化在经贸往来、基础设施发展、人文交流等领域的务实合作，合作规模不断扩大，合作领域更趋多元，一大批基础设施和社会民生项目相继建成。

2022年，马拉维加入共建“一带一路”朋友圈，为中马两国关系发展和务实合作增添新动力。“共建‘一带一路’倡议对我们来说非常重要，有助于推动我国经济加速发展。”马拉维地方政府部前部长、民意研究所所长钦辛加表示，“非中合作目标与非洲大陆发展目标一致，共建‘一带一路’倡议为非洲大陆发展增添新动力、创造新机遇，非中务实合作的发展成果惠及双方人民。”

穆加贝国际机场新航站楼启用、哈拉雷国家药品仓库项目交付……“中国企业在津巴布韦参与建设的这些项目有助于我们推进工业化进程，促进经济发展，助力津巴布韦更好地融入世界经济体系，推进落实联合国2030年可持续发展议程。”津巴布韦驻华大使切东多表示，非中合作超越了意识形态的障碍，前景光明。

在肯尼亚，中非共建“一带一路”的标志性工程蒙内铁路被喻为“世纪梦想”。“通过发展援助、融资支持和技术转让等方式，中国帮助肯尼亚推动可持续发展和民生改善。”肯尼亚财政和规划部首席经济学家卫斯理表示，多年来，从政治、经济到社会、文化，肯尼亚多个领域的发展都受益于非中合作，蒙内铁路正是这一合作促进肯经济社会发展的生动代表。

今年6月，加纳首家鲁班工坊——中加农业鲁班工坊在该国首都阿克拉揭牌。加纳海岸角大学校长博姆蓬引用中国谚语“授人以鱼不如授人以渔”说，加纳与中国在高等教育、职业教育等领域的交流合作不断深化。共建“一带一路”让加中两国在基础设施建设、投资、贸易、教育以及医疗等方面的合作迈上新的台阶，为当地创造了大量就业机会，培育了科研和技术人才，助力共筑高水平非中命运共同体。

“推动非洲实现工业化和农业现代化”

日前，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。同为发展中国家，中非携手推进现代化事业，必将为双方人民创造更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体树立典范。

在非洲之角经济与社会政策研究所所长阿里·伊萨·阿布迪看来，非洲可以从中国的发展成就中汲取经验，“中国消除绝对贫困，极大地释放了农业生产力，其做法非常值得我们学习。”他表示，农业一直是非中合作的重点领域，中国为非洲国家提供技术支持、普及专业知识，有助于非洲保障粮食安全和促进农业可持续发展。

尼日利亚阿贝奥库塔联邦农业大学校长凯欣德表示，尼日利亚是农业大国，但是缺乏专业人才和现代农业技术。多年来，来自中国的农业技术专家扎根当地，培育作物、传播技术、培训人员，持续助力保障尼日利亚粮食安全、实现农业现代化转型。

数据显示，中国已经和15个非洲国家建立了产能合作机制，同非洲国家合作建设了20多个工业产业园。乌干达经济政策研究中心执行主任塞瓦尼亚纳表示，乌干达和中国的合作有助于乌实现本国发展目标。乌中合作建设的工业园为当地创造了就业岗位，推动了当地经济社会发展。此外，中国在农业和矿业领域与乌干达展开合作，帮助乌干达引进了先进农业灌溉技术，提升了矿产开采和加工能力。

埃塞俄比亚智库非洲卓越领导力学院研究咨询服务局局长卡萨表示，一直以来，中国致力于维护多边主义，坚定支持其他发展中国家探索符合本国国情的发展道路。中国积极呼吁国际社会在尊重和信任非洲国家基础上提供帮助，坚定支持非洲在全球治理和国际事务中发挥更大作用。“非中合作的不断深化，有助于推动非洲实现工业化和农业现代化。”

“中国是非洲国家的好朋友，在帮助非洲国家实现发展目标方面发挥着重要作用。”埃及驻华大使哈奈菲表示，中国的发展成就极大地鼓舞着其他发展中国家。多年来，非中合作取得长足发展。埃及一直积极参与各类非中合作机制，“我们赞赏中国为推动非洲实现工业化和农业现代化所作的努力，期待同中国继续加强合作，为非洲发展带来更多新机遇。”

《 人民日报 》（ 2023年09月26日 11 版）

(责编：白宇、卫嘉)