人民网伦敦9月25日电 （记者许立群）9月23日，浙江大学国际联合商学院（以下简称ZIBS）与中英人工智能协会在伦敦大学联合主办论坛，围绕“AI：塑造金融未来”这一主题，深入探讨了AI对金融、科技、社会生活等诸多领域带来的机遇与挑战。

ZIBS院长贲圣林在发言中分享了对AI如何塑造金融未来的见解，阐述了AI在改进客户服务、信用评分、风险评估和算法交易等领域的影响，着重强调了金融领域建立AI监管框架方面亟需国际力量的合作。他还透露，ZIBS已正式启动英国中心建设计划，未来将积极开拓与更多英国高校、政府、企业、机构的交流与合作。

国际货币金融机构官方论坛高级经济学家朱利安·雅各布从地域因素阐述了AI对各国央行的影响，主要表现为对宏观经济的潜在挑战、使用AI带来的风险，并强调解决以上问题需要在公共政策层面寻找解决方案。

剑桥大学计算社会科学教授、心理计量中心学术主任大卫·史迪威教授在发言中强调，尽管AI具备颠覆性潜力，但极少数职业会完全被AI取代。相较于其他新兴技术，生成式AI的出现会更多地影响专业人士，而非体力劳动者。他认为，大部分职业并不会消失；反之，在AI的助力下，工作质量和效率将得以提高。

来自伦敦大学学院盖茨比计算神经科学研究组织的理论神经科学教授则带领大家回溯历史，通过讲述脑科学发展历程为理解AI提供了神经科学的独特视角。

论坛还与中关村科技园区西城园管理委员会代表金鑫进行了视频连线，金鑫强调了人工智能和金融科技合作的全球重要性，介绍了北京国家级金融科技示范区（金科新区）的建设情况，也诚挚邀请论坛嘉宾参加11月即将在北京举行的全球金融科技大会，开展高层次、有深度、重实效的交流。

本次论坛吸引了近200位来自人工智能及金融科技领域的专业人士、研究人员、相关初创公司创始人及投资者亲临现场。同时，很多来自中国、英国和全球的观众也在线上积极参与。

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