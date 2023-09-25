新华社亚的斯亚贝巴9月25日电（记者闫然 李卓群）非盟委员会伙伴关系和资源调动司司长史蒂夫·帕特里克·拉朗德日前在非盟总部所在地亚的斯亚贝巴接受新华社记者专访时说，相信在共建“一带一路”倡议推动下，非盟同中国将深化各领域合作，助力非洲实现发展。

长期以来，中国始终支持非洲国家和非盟在国际和地区事务中发挥更大作用，中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团（G20）的国家，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权。

不久前，非盟获得G20永久成员地位。拉朗德认为，今后非洲国家将在全球治理中发挥更大作用，向世界传递非洲人民的心声。

作为管理非盟对外伙伴关系的高级官员，拉朗德说：“中国始终支持非洲在世界舞台发挥更大作用，始终支持非洲人民以非洲方式解决非洲问题，对此我们十分感激。我们期待在中方的支持下，在全球治理体系、全球金融体系中能发出更多非洲声音。我期待非中合作能进一步得到深化，继续做老朋友、好朋友，继续相互支持，为人类发展进步和国际公平正义作出贡献。”

在拉朗德看来，共建“一带一路”倡议对非洲产生了非常重要的影响。“在中国帮助下，公路、铁路、机场等基础设施取得的进展在非洲随处可见。具体到非盟，中国援建了非盟会议中心、非洲疾控中心。我认为，在共建‘一带一路’倡议的推动下，非盟同中国将达成更多合作，这些合作将帮助非盟实现《2063年议程》目标。”

拉朗德说，今年8月，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办的中非领导人对话会上，中国宣布发起“支持非洲工业化倡议”。“非洲国家人口非常年轻，今后十年需要为年轻人创造大量就业岗位。我们期待中国进一步深化同非洲在工业化领域的合作，扩大对非洲制造业的投资，帮助非洲创建更多工业园区，以此提升非洲初级产品附加值，实现互利共赢。相信非中合作的未来充满光明。”

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