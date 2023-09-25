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中国警队应邀赴塞尔维亚开展中塞警务联合巡逻活动

2023年09月25日20:58 | 来源：新华网
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新华社天津9月25日电（记者熊丰、黄江林）9月25日，2023年中塞警务联合巡逻中国警队出征仪式在天津市公安局举行。执行此次任务的9名警员将于9月26日赴塞尔维亚，在贝尔格莱德、诺维萨德和斯梅代雷沃三个城市与塞方警员混编组队，开展为期一个月的联合巡逻。

应塞尔维亚内务部邀请，公安部派遣联巡警队赴塞尔维亚与塞方共同开展2023年中塞警务联合巡逻活动，便利旅塞中国公民、华侨华人与塞警方沟通，协调解决安全诉求，共同维护安全祥和的旅游环境。执行此次任务的9名警员分别由天津、上海、广东、山东、河南、湖北等地公安机关选派。

公安部国际合作局有关负责人表示，中国公安机关秉持“合作、创新、法治、共赢”的执法合作理念，深入践行以人民为中心的发展思想，坚持守正创新开展国际执法合作，致力于以高水平安全保障高质量发展，与各国携手打造普遍安全的命运共同体。

据悉，近年来，公安部还先后与意大利、克罗地亚等国成功开展多次警务联合巡逻活动，有关国家也应邀派警员来华开展联巡。

(责编：于洋、张悦)

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