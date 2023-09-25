人民网罗马9月25日电 （记者孔歌）24日，驻米兰总领馆和贵州省人民政府在米兰克莱里奇宫共同举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会暨贵州省文化和旅游推介会。驻米兰总领馆代总领事张凯斌，贵州省副省长蔡朝林，伦巴第大区政府主席方塔纳特别代表、旅游和时尚产业厅厅长马扎利，意中协会主席阿佐丽纳出席招待会并致辞。当地政府、议会、文教、媒体、华侨华人、留学生及中资机构等各界代表逾200人出席。威尼托大区政府主席扎亚等政要来函致贺。

张凯斌在致辞中回顾了中意两国在政治、经济、文化等领域取得的新发展，并表示，一年来两国高层交往频繁，政治互信得到巩固；务实合作势头良好，发展前景广阔；人文交流持续升温，民间交往日益深化；地方友好内涵不断充实，成果丰硕。强调健康稳定的中意关系符合两国利益，是推动各领域发展与合作的重要保障，希望各界有识之士携手同行，抢抓机遇，积极开拓中意友好新局面。

蔡朝林详细介绍了贵州的自然风光、生态环境、多彩文化、交通条件及资源禀赋，充分阐释了贵州广阔的发展前景，并就深化贵州同意大利在经贸投资、数字经济、人文旅游、生态保护等方面开展务实合作提出建议。

马扎利代表伦巴第大区政府主席方塔纳向活动致贺，表示伦巴第时尚设计产业发达，创新活力强劲，正在进行的“米兰时装周”是向世界展示意式时尚的重要窗口。伦巴第长期走在意对华交流合作前列，大区政府支持中国时尚文化企业通过“米兰时装周”等平台走向世界。

阿佐丽纳表示将继续秉持意中协会创办初心和宗旨，致力于促进意中人文交流，加深两国人民相互了解和友谊。

招待会气氛热烈祥和。与会嘉宾共同观看了反映贵州经济社会建设和风土人情的宣介视频及苗绣展览，盛赞贵州在推进中国式现代化进程中取得的辉煌成就，希望进一步加强与中国的交流合作，祝愿中意友谊历久弥坚。

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