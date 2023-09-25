人民网罗马9月25日电 （记者谢亚宏）希腊“中国故事”系列讲座第三讲今日在雅典MIN艺术中心成功举办。此次活动由中国文化中心、中希文化艺术交流协会、雅典MIN艺术中心联合主办。清华大学美术学院博士生导师、国内纤维艺术领军人林乐成教授以《纤维艺术之美及空间应用》为题，携吴青林、任光辉、梁雪芳、蒋涛、蒋喜等5位艺术家和非遗传承人与希腊艺术专业人士、爱好者、旅希华侨华人50余人进行了面对面的深入交流。雅典中国文化中心主任任刃、中希文化艺术交流协会会长于丽敏出席活动并致辞。

任刃在致辞中表示，“中国故事”系列讲座旨在讲好中国故事，让更多的希腊民众了解中国优秀传统文化和中国发展成果，向世界展示一个真实、立体的中国。通过活动展现出中国人民团结、勇敢、勤劳、热情的价值观，深化两国人民友谊。林乐成教授是国内纤维艺术的领军人物，多年来积极与世界各国开展文化交流，扩大了中国文化的国际影响力，此次有幸与多位专家、艺术家交流沟通，对于希腊的艺术爱好者和在希华侨华人是一次非常难得的机会。

于丽敏在致辞中表示，很高兴与林乐成教授合作，为希腊民众和旅希华侨华人奉上高质量的艺术讲座，希望今后MIN艺术中心成为中希两国艺术家和文艺爱好者的精神家园。

林乐成在讲座中对纤维艺术这一古老与现代结合的艺术门类进行了深入浅出的阐释，通过材料、工艺、作品、在国际社会中的实际应用等多方面讲解，全面展现出传统与现代艺术结合的新思路。

讲座气氛轻松、热烈，希腊和中国听众不断提问、交流。希腊听众纷纷表示，通过讲座了解了中国纤维艺术和中国文化背后的故事，对中国人民的伟大智慧、勤劳、善良、对艺术孜孜不倦的追求表示钦佩。

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