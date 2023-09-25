新华社北京9月25日电（记者冯歆然）就有关报告揭露美国政府自2009年起便对华为进行网络窃密，外交部发言人汪文斌25日说，这充分暴露了美国政府用非法和不公平手段阻挠中国企业的发展。希望有关国家不要参与美国对中国企业的“政治胁迫”，以客观公正的态度维护公平、开放、包容和非歧视的营商环境。

当日例行记者会上，有记者问：中国国家安全部20日发布《起底美国情报机关网攻窃密的主要卑劣手段》，揭露美国对中国进行网络窃密情况，并指出美国政府自2009年起便入侵华为总部服务器且持续开展监控。请问中方对此有何评论？

“我们谴责美国政府不负责任的行为。”汪文斌说，事实再次表明，美国政府一方面对中国进行无孔不入的网络窃密，给中国网络安全带来巨大风险，另一方面又不断制造和散布“中国黑客攻击论”的虚假信息，是典型、虚伪的政治操弄。

“更值得关注的是，有关报告揭露了美国政府自2009年便开始对华为进行网络窃密。”汪文斌表示，长期以来，美国口口声声以“国家安全”为由，打压包括华为在内的中国高科技企业。但相关报告表明，即使以“偷窃”的方式，美国政府依然没有找到所谓的“证据”。这充分暴露了美国政府打压中国企业不是因为所谓的“国家安全”，而是在正常竞争中无法领先时，就用非法和不公平手段阻挠中国企业的发展。

“我们希望有关国家不要参与美国对中国企业的‘政治胁迫’，坚持战略自主，以客观公正的态度维护公平、开放、包容和非歧视的营商环境。”汪文斌说。

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