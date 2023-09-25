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韩国成立生成式人工智能初创企业协会

2023年09月25日19:26 | 来源：人民网-国际频道
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图为韩国生成式人工智能初创企业协会会员合影。张悦摄

图为韩国生成式人工智能初创企业协会会员合影。人民网记者 张悦摄

人民网首尔9月25日电 （记者张悦）25日，韩国生成式人工智能初创企业协会成立仪式在首尔新闻中心举行。韩国中小风险企业部长官李永通过视频方式祝贺协会成立。韩国数字平台政府委员会委员长高晋及韩国微软、SK电信、三星电子、NAVER CLOUD等韩国科技界人士参加了当天的成立仪式。

李永表示，目前，韩国正处在发展人工智能产业的重要时期。生成式人工智能初创企业为了发展产业生态、履行社会责任，自发成立协会。中小风险企业部对此深表感谢和欢迎，并将尽全力帮助人工智能初创企业成长。

高晋表示，韩国政府创新战略的重点就是人工智能。希望生成式人工智能初创企业协会的成立能成为韩国人工智能产业发展的基石。

韩国生成式人工智能初创企业协会由20家初创公司组成，韩国Wrtn Technologies代表理事李世荣当选首任会长。协会提出的三大推进目标分别为：打造所有人都可以使用的人工智能生态系统；提供健康安全的人工智能服务；提高韩国人工智能产业的全球竞争力。李世荣表示，协会未来将充分听取会员公司的各种意见，通过举行技术交流活动、发行生成式人工智能创业报告等方式，促进韩国生成式人工智能产业的发展。

生成式人工智能初创企业协会的数据显示，去年韩国人工智能企业近2000家，其中从业人员不足百人的企业占87%。

(责编：于洋、张悦)

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