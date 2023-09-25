人民网阿拉木图9月25日电（记者李强）9月22日，中国驻塔吉克斯坦大使吉树民偕夫人在塔首都杜尚别市凯悦酒店隆重举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。塔经济发展与贸易部部长扎夫季佐达、人民民主党第一副主席阿济济、国安委副主席米尔佐耶夫、国防部副部长胡克米丁佐达、内务部副部长萨义德纳赫什、边防军第一副司令兼参谋长比拉克佐达少将、国民卫队第一副司令兼参谋长阿利佐达少将、农业部副部长塔伊古朔佐达、卫生部副部长阿米尔佐达、妇女和家庭事务委员会第一副主席努鲁洛佐达、杜尚别市副市长萨罗姆佐达等党、政、军高级官员和政要，驻塔使节和国际组织代表、华侨华人和中资企业及留学生代表等400多位中外来宾出席。

吉树民在致辞中回顾了新中国建立的艰辛历程以及新中国建设取得的辉煌成就，强调中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国各项发展和建设事业取得历史性成就、发生历史性变革。

吉树民介绍了中国经济蓬勃发展的喜人形势和光明前景，强调中国人民正满怀信心、踔厉奋进、开拓创新，按照中共二十大做出的战略部署，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

吉树民介绍了中国的和平外交政策，强调“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和构建人类命运共同体理念为解决世界面临的突出问题贡献了中国智慧和中国方案。

吉树民积极评价中塔关系的丰硕成果与广阔前景并指出，习近平主席与拉赫蒙总统今年5月西安会晤期间，共同宣布致力于构建中塔命运共同体，为新时代中塔关系发展指明了方向。

塔政要及各界人士纷纷就新中国成立74周年送上祝福，盛赞中国及中塔关系取得的非凡成就，表达了对中塔关系及两国各领域务实合作的高度期待。在塔中国侨胞纷纷抒发对祖国的祝福之情，表示愿继续为促进中塔友好合作事业贡献力量。

招待会历时近3小时，现场气氛喜庆热烈。来宾观看了《中国式现代化》视频短片、参观了“中国式现代化：世界的新机遇”主题图片展，体验了古筝、书法、剪纸、茶艺等中国传统文化演示。

(责编：于洋、张悦)