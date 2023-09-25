9月24日北京时间20点，在意大利米兰·达芬奇庄园上演了一场时尚大秀。波司登(BOSIDENG)以“更多样、更时尚、更轻暖”的设计理念，再一次重新定义轻薄羽绒服。据悉，波司登是第一个也将是最后一个，在达芬奇庄园这座文艺复兴美学灵感孕育之地走秀的中国服装品牌，凭借出众的创新设计与专业实力吸引了全球时尚圈的关注。

波司登重新定义轻薄羽绒服 米兰·达芬奇庄园首秀

达芬奇庄园

谷爱凌作为波司登品牌代言人，身穿全新轻薄羽绒服，首次为中国服装品牌登台走秀。她在现场采访时说道：“今年这场大秀，波司登再一次把轻薄羽绒服带到了一个新高度，让我看到了更多可能性。”同台走秀的还有国际超模Coco Rocha和著名超模胡兵，同样以超凡的水准演绎了全新轻薄羽绒服。

谷爱凌、coco rocha、胡兵走秀图

明星嘉宾大合照

解构文艺复兴美学

再次重新定义轻薄羽绒服

2022年，一场重新定义轻薄羽绒服大秀惊艳四座，波司登挑战传统羽绒服款式单一、不时尚的问题，攻克技术难点，让轻薄羽绒服从单纯的功能性服饰转型成具备保暖功能的时装，成为人们秋冬衣橱的新宠，并在中国掀起了一场羽绒服领域的“革新浪潮”。

2022年波司登重新定义轻薄羽绒服大秀

今年，波司登进军国际时尚之都——米兰，在受到众多奢侈品牌大秀青睐的达芬奇庄园里，用全新的设计理念与保暖科技，再一次书写传奇，让中国羽绒服在国际时尚舞台上大放异彩。

整场大秀汲取文艺复兴与达芬奇庄园的灵感，注入中意文化精髓，以庄园小径为台，自然花草为景，在保留庄园原貌的基础上，打造出具有浓郁文艺复兴气息的天然秀场。大秀以五大篇章呈现，围绕着文艺复兴思潮和达芬奇艺术思想徐徐展开，叙事诗般展现重新定义轻薄羽绒服“更多样、更时尚、更轻暖”的亮点，赋予了中意文化融合更多可能。

秀场空镜图

为了呈现中意文化中的经典元素，波司登运用了意大利引以为豪的蕾丝工艺，和闻名遐迩的中国苏绣，期间投入大量的人力和时间打造服饰，每件衣服最低耗时500个小时，这也是波司登至今为止举办的时装秀中手工缝制工作最重的一次。

模特身穿有苏绣、蕾丝的秀款

模特身穿有花朵绗缝的秀款

模特走秀图

整场大秀精彩纷呈，别具一格，展示出了中国品牌的时尚生命力。负责此次大秀设计的波司登创意研发总监 Pietro Ferragina 坦言道，希望通过此次大秀，传递波司登的工匠精神，并让全世界看到中国原创的力量。

设计、科技再升级

改写全球秋冬时尚

除了设计上的突破和成就，波司登还一如既往地用专业实力为羽绒服保驾护航。此次波司登联合中意团队的设计力量，攻克了不同材质的拼接和复古与现代元素结合的难题，用羽绒跨界拼接卫衣、针织、冲锋衣、羊羔绒等时尚单品，并且全系列采用国际认证鹅绒，蓬松度高达700+，相比传统轻薄羽绒服更轻盈保暖。同时，升级三大轻暖科技，运用自主研发的热湿力平衡专利系统、独家研制的云感高弹面料、热能回馈科技，实现春、秋、冬三季多场景服饰的再突破。

跨界六大时尚单品

热湿力平衡专利系统

云感高弹面料

热能回馈科技

700+品质蓬松鹅绒

在设计与科技的加持下，此次米兰达芬奇庄园首秀，掀起了轻薄羽绒服热潮，吸引了大量消费者关注。

海外媒体报道和ins用户发帖热议

波司登自1976年创建至今，47年来深耕羽绒服行业，匠心沉淀，经欧睿国际认证为羽绒服规模全球第一；连续三年亮相纽约、米兰、伦敦国际时装周；多次与法国殿堂级设计师高缇耶、高田贤三等国际知名设计师联名合作。从首创风衣羽绒服，到突破传统，重新定义轻薄羽绒服......波司登屡屡打破羽绒服定势，将中国时尚带向世界舞台，让世界见到了不一样的中国创造。

(责编：于洋、常红)