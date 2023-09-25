人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

米兰达芬奇庄园迎来重新定义轻薄羽绒服首秀，波司登携谷爱凌展现领先实力

2023年09月25日17:08 | 来源：新华网
小字号

9月24日北京时间20点，在意大利米兰·达芬奇庄园上演了一场时尚大秀。波司登(BOSIDENG)以“更多样、更时尚、更轻暖”的设计理念，再一次重新定义轻薄羽绒服。据悉，波司登是第一个也将是最后一个，在达芬奇庄园这座文艺复兴美学灵感孕育之地走秀的中国服装品牌，凭借出众的创新设计与专业实力吸引了全球时尚圈的关注。

波司登重新定义轻薄羽绒服 米兰·达芬奇庄园首秀

达芬奇庄园

谷爱凌作为波司登品牌代言人，身穿全新轻薄羽绒服，首次为中国服装品牌登台走秀。她在现场采访时说道：“今年这场大秀，波司登再一次把轻薄羽绒服带到了一个新高度，让我看到了更多可能性。”同台走秀的还有国际超模Coco Rocha和著名超模胡兵，同样以超凡的水准演绎了全新轻薄羽绒服。

谷爱凌、coco rocha、胡兵走秀图

明星嘉宾大合照

解构文艺复兴美学

再次重新定义轻薄羽绒服

2022年，一场重新定义轻薄羽绒服大秀惊艳四座，波司登挑战传统羽绒服款式单一、不时尚的问题，攻克技术难点，让轻薄羽绒服从单纯的功能性服饰转型成具备保暖功能的时装，成为人们秋冬衣橱的新宠，并在中国掀起了一场羽绒服领域的“革新浪潮”。

2022年波司登重新定义轻薄羽绒服大秀

今年，波司登进军国际时尚之都——米兰，在受到众多奢侈品牌大秀青睐的达芬奇庄园里，用全新的设计理念与保暖科技，再一次书写传奇，让中国羽绒服在国际时尚舞台上大放异彩。

整场大秀汲取文艺复兴与达芬奇庄园的灵感，注入中意文化精髓，以庄园小径为台，自然花草为景，在保留庄园原貌的基础上，打造出具有浓郁文艺复兴气息的天然秀场。大秀以五大篇章呈现，围绕着文艺复兴思潮和达芬奇艺术思想徐徐展开，叙事诗般展现重新定义轻薄羽绒服“更多样、更时尚、更轻暖”的亮点，赋予了中意文化融合更多可能。

秀场空镜图

为了呈现中意文化中的经典元素，波司登运用了意大利引以为豪的蕾丝工艺，和闻名遐迩的中国苏绣，期间投入大量的人力和时间打造服饰，每件衣服最低耗时500个小时，这也是波司登至今为止举办的时装秀中手工缝制工作最重的一次。

模特身穿有苏绣、蕾丝的秀款

模特身穿有花朵绗缝的秀款

模特走秀图

整场大秀精彩纷呈，别具一格，展示出了中国品牌的时尚生命力。负责此次大秀设计的波司登创意研发总监 Pietro Ferragina 坦言道，希望通过此次大秀，传递波司登的工匠精神，并让全世界看到中国原创的力量。

设计、科技再升级

改写全球秋冬时尚

除了设计上的突破和成就，波司登还一如既往地用专业实力为羽绒服保驾护航。此次波司登联合中意团队的设计力量，攻克了不同材质的拼接和复古与现代元素结合的难题，用羽绒跨界拼接卫衣、针织、冲锋衣、羊羔绒等时尚单品，并且全系列采用国际认证鹅绒，蓬松度高达700+，相比传统轻薄羽绒服更轻盈保暖。同时，升级三大轻暖科技，运用自主研发的热湿力平衡专利系统、独家研制的云感高弹面料、热能回馈科技，实现春、秋、冬三季多场景服饰的再突破。

跨界六大时尚单品

热湿力平衡专利系统

云感高弹面料

热能回馈科技

700+品质蓬松鹅绒

在设计与科技的加持下，此次米兰达芬奇庄园首秀，掀起了轻薄羽绒服热潮，吸引了大量消费者关注。

海外媒体报道和ins用户发帖热议

波司登自1976年创建至今，47年来深耕羽绒服行业，匠心沉淀，经欧睿国际认证为羽绒服规模全球第一；连续三年亮相纽约、米兰、伦敦国际时装周；多次与法国殿堂级设计师高缇耶、高田贤三等国际知名设计师联名合作。从首创风衣羽绒服，到突破传统，重新定义轻薄羽绒服......波司登屡屡打破羽绒服定势，将中国时尚带向世界舞台，让世界见到了不一样的中国创造。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部