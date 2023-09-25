人民网开罗9月25日电 （记者沈小晓）近日，埃塞俄比亚政策研究院研究员、亚的斯亚贝巴大学副教授巴卢·德米西在埃塞官方第一大报《埃塞先驱报》上撰文，以《文明交流：语言为桥》为题发表整版文章。文章提到，“加入金砖国家大家庭是埃塞俄比亚加强与其他成员国全面合作与交流的新起点。文明间的交流是基础，语言和文化在其中起着重要作用。语言是促进国与国之间有效沟通、加强联系的桥梁。”

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文章指出，在当今世界互联互通日益加深的背景下，文化交流和教育合作对塑造全球关系发挥着重要作用。埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院正是实践全球文明倡议的典范。孔子学院以促进中国人民与各国人民相互了解和友谊为宗旨，已成为埃塞俄比亚在谋求发展、推动世界文明进步过程中的一支重要力量。

《埃塞先驱报》作为埃塞俄比亚创立最早的新闻媒体之一，创刊于1943年7月3日，是埃塞最重要的日报，不仅为在埃外国民众打开了解这个伟大国家的大门，也是埃塞人民了解世界的重要窗口。

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