从扎里亚季耶公园望向莫斯科红场。莫斯科市旅游委员会供图。

人民网北京9月10日电 （记者吴刚）俄罗斯莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫近日在接受记者采访时表示，莫斯科欢迎更多中国游客到访，“我们正在为此作更加充分的准备。”

据科兹洛夫介绍，2019年，到访莫斯科的中国游客数量已超过87万人次。“今年以来，到访莫斯科的中国游客正在不断增加。我们期待越来越多的中国游客到访莫斯科。”据悉，今年一季度，到访莫斯科的中国游客达到2.5万人次，同比增长了5倍。

目前，莫斯科市旅游委员会正在通过多种措施优化服务，以吸引更多游客到访。“莫斯科以高质量的服务欢迎中国游客的到来。”科兹洛夫表示，莫斯科市内大部分公共设施和景点都已配有中文标识，“此外，为了更好地服务中国游客，我们正在与莫斯科的餐厅和酒店就提供中文服务进行洽谈。我相信用不了多久，这些餐厅和酒店将会提供中文菜单。未来，部门餐厅和酒店还将推出适合中国游客胃口的菜品。”

除了提供传统的旅行建议，为了满足游客个性化需求，莫斯科旅行社还为中国游客准备了丰富多样的旅游产品套餐，并提供不同主题的个性化定制服务。“莫斯科拥有独特的历史人文、城市地标等旅游资源，我们欢迎中国朋友亲身感受俄罗斯之都的魅力，”科兹洛夫说，“我们也正在想方设法将与莫斯科旅游相关的信息尽可能充分地推介给更多中国游客。”

据介绍，游客也可以通过门户网站“探索莫斯科”了解更多有关莫斯科美食、美景等信息。该网站上除了有莫斯科1200 多个地标建筑的介绍外，还提供最新节日活动的信息以及展览场馆、博物馆、公园和各类景点的精选列表等内容。

“在莫斯科，你也无需担心安全问题。”科兹洛夫表示，通过充分利用信息技术，莫斯科已成为最安全的城市之一。“过去一年，我们没有接到一起关于游客被抢、盗的报警。”

统计数据显示，2022年，到访莫斯科的外国游客人数比2021年增加了6.3%，总数达到170万人。为了满足游客的需求，莫斯科正不断改善基础设施：公共交通上的所有广播都用英语重复；酒店也在进行相应调整，以满足来自不同国家客人的需求，确保他们住得舒适等。

莫斯科市旅游委员会工作人员介绍称，在莫斯科，游客可在约2000家酒店中选择适合自己预算的酒店，从经济型酒店到豪华型酒店，从小巧的精品酒店到古老的庄园酒店。此外，莫斯科在交通系统的质量和便利性方面名列全球前十。过去十年，莫斯科地铁站数量翻了一番。今年3月，有“世界上最长地铁环线”之称的莫斯科大环线地铁全程通车。该线路全长70公里，是目前全世界最长的地铁环形线路。与此同时，莫斯科还增加了电动公交车的数量来扩充地面公共交通的运力。

伊兹梅依络沃工艺品市场。莫斯科市旅游委员会供图。 国民经济成就展览馆内的喷泉。莫斯科市旅游委员会供图。 莫斯科地铁科姆索莫斯卡亚站。莫斯科市旅游委员会供图。 莫斯科市景。莫斯科市旅游委员会供图。莫斯科市旅游委员会供图。 莫斯科河上的Bolshoy Kamenny大桥。 莫斯科市景。莫斯科市旅游委员会供图。 莫斯科红场上的圣瓦西里教堂。莫斯科市旅游委员会供图。

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