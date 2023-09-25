人民网银川9月25日电 （记者翟转丽）毛里塔尼亚伊斯兰共和国国民议会第一副议长穆萨·索乌日前在出席第六届中国—阿拉伯国家博览会期间接受人民网记者采访时说，中国提出的“一带一路”倡议之所以取得丰硕成果，是因为它开创了国际合作新模式，提倡国与国之间的关系应是相互尊重、互利合作。

毛里塔尼亚国民议会第一副议长穆萨·索乌。人民网记者 翟转丽摄

穆萨·索乌指出，“一带一路”倡议为实现合作共赢提供良好的机遇，许多非洲国家都从中获益良多，毛里塔尼亚便是其中之一。穆萨·索乌举例道，中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心为当地畜牧业和农业发展提供助力，中国派遣的援外医疗队已经到达毛利塔尼亚最偏远的地区，中企承建的供水项目有效解决当地水资源缺乏问题。“我希望能够依托‘一带一路’倡议，使双方扩大交流与合作，从而助力毛里塔尼亚实现可持续发展”，穆萨·索乌说。

在宁夏考察期间，穆萨·索乌参访了白芨滩防沙治沙试验站，深入了解中国防沙治沙技术。他说，“世界上许多地区都面临荒漠化问题，特别是毛里塔尼亚位于撒哈拉沙漠，我希望将中国更多的治沙技术引进到毛里塔尼亚，助力解决荒漠化问题。”穆萨·索乌介绍，毛利塔尼亚目前已经研究出一些能够适应撒哈拉沙漠气候的树种，他认为毛中两国可以在防沙治沙树种培育方面加强合作，从而寻找出最适宜于本国自然条件的树苗种类。

从2013年首届中阿博览会至今，共有112个国家和地区、6000多家中外企业、超过40万客商参展参会，为深化中阿经贸合作和推动中阿人文交流发挥积极作用。谈及参加此次中阿博览会的感受，穆萨·索乌说：“中阿博览会不仅带来经济的收益，通过参加博览会，我有机会同其他国家的领导人会谈和交流，这为彼此间开展合作创造机会。”

“我希望中阿博览会将来能以轮值主席国的方式举行，毛里塔尼亚也能够举办中阿博览会，让中国和其他国家更好地了解毛里塔尼亚”，穆萨·索乌说。

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