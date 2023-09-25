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驻日美军士兵在冲绳县街头无故持刀被捕

2023年09月25日14:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月25日电 日本媒体24日报道，冲绳县首府那霸市警方21日逮捕一名美军士兵，后者在街头无故持刀，涉嫌违反相关法律。

　　2022年5月15日，在日本冲绳，人们在冲绳回归日本本土50周年纪念仪式现场外抗议。新华社记者张笑宇摄

　　那霸市警方说，被捕士兵现年21岁，为驻日美军海军陆战队上等兵。21日早晨5时30分左右，这名士兵赤裸上半身在那霸市街头行走。警方上前询问时，这名士兵从裤兜掏出一把长约7厘米的刀，随后被捕。

　　那霸市警方正在调查这起事件。现阶段，这名嫌疑人一直保持沉默。

　　驻日美军近期在冲绳县违法犯罪事件频发。本月16日，一名美军士兵涉嫌在宜野湾市驾车追尾后逃逸，导致3人受伤。上月，两名美军士兵分别因涉嫌破坏他人汽车车门和无故持刀被捕。

　　长期以来，美军基地频发安全事故、噪音和犯罪等问题，当地民众不堪其扰。

　　冲绳县知事玉城丹尼18日在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会会议上发表演讲，指责“美军基地过于集中，威胁（冲绳）和平”，并反对日本政府不顾民意强行在名护市边野古建设新的美军基地。

　　演讲前，玉城丹尼与联合国有毒物品和人权问题特别报告员马科斯·奥雷利亚纳会面，反映美军基地周边水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标等问题，请求联合国方面实地调查。

　　冲绳县政府一项最新调查显示，美军冲绳基地周边30处地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标。冲绳县政府呼吁当地居民不要饮用这些水，以免健康受到威胁。（张旌）

(责编：崔越、刘叶婷)

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