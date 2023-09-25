新华社东京9月25日电 专访：进博会是展示中国对外开放决心的重要平台——访松下电器中国东北亚公司公共关系部门负责人山崎晋吾

新华社记者钟雅

第六届中国国际进口博览会将于11月在上海举办。松下电器中国东北亚公司经营企划中心广报宣传部部长山崎晋吾在接受新华社记者书面专访时表示，进博会是展示中国对外开放决心的重要平台，有益于推动中国经济乃至世界经济发展。

山崎说：“进博会是世界了解中国、中国了解世界的有力平台，也是让外企感受中国对外开放决心的平台之一。从每年进博会的规模及主办方的积极态度，就可以深刻感受到中国对外开放的决心，这对于外企在华投资有着重要意义。”

他指出，松下一直将进博会视为最重要的全球战略性展会之一，从首届开始参展，出展内容紧随中国社会发展变化趋势。过去五年，松下每年都把重量级的“首次”展示放在进博会平台。

他透露，今年松下将继续在上海国家会展中心线下出展，着重展示松下在华两大事业——环境事业和生活事业。除面向普通消费者的家电及住宅空间设计等松下传统产品技术及解决方案，松下还将展示智能制造和氢燃料电池等绿色发展内容。

山崎介绍，松下在华事业规模约占其全球事业规模的四分之一。目前，松下在华业务主要包括健康智能家居、新能源汽车零部件及智能制造三个方面。

他表示，中国持续对外开放对世界经济发展有着非常重要的意义。中国进入新发展阶段，继续扩大高水平对外开放，这为外企在华发展提供了更多机遇。进博会平台是相互交流的载体，有益于推动中国经济乃至世界经济发展。

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