新华社洛杉矶9月24日电（记者谭晶晶）美国首个小行星采样探测器奥西里斯-REx在小行星贝努上采集的样本于24日返回地球。这是美国首个小行星样本返回任务，返回的岩石、尘埃等样本有助于科学家了解行星形成及地球生命起源。

据美国航天局介绍，美国东部时间24日6时42分（北京时间24日18时42分），奥西里斯-REx从距离地球表面约10万公里的高空释放了样本舱。在飞行约4小时后，样本舱于美东时间10时42分进入美国加利福尼亚州海岸附近的大气层后继续飞行。10时52分，样本舱在降落伞帮助下降落在犹他州盐湖城附近的美国国防部试飞训练区预定区域内。随后，任务团队把样本舱运至临时洁净室。25日，重约250克的样本将被送至位于得克萨斯州休斯敦市的约翰逊航天中心进行科学分析。

奥西里斯-REx于2016年9月8日发射，2018年12月3日抵达小行星贝努附近。2020年10月20日，奥西里斯-REx利用机械臂在小行星贝努表面完成采样。2021年5月10日，奥西里斯-REx启程返回地球。

据美国航天局介绍，贝努小行星有45亿年历史，蕴含源自太阳系早期的物质。研究贝努不仅有助于增加对行星形成及地球生命起源的了解，同时能更深入探索可能影响地球的小行星，为未来研究小行星轨道偏移技术提供信息。

在地球大气层上方释放样本舱后，奥西里斯-REx点燃发动机离开地球轨道，开启名为奥西里斯-APEX的新任务，它将前往小行星阿波菲斯进行探索。据美国航天局介绍，阿波菲斯2029年将进入距地球3.2万公里的范围内。奥西里斯-APEX计划届时进入阿波菲斯轨道，观测小行星进入近地范围对其轨道、自转速度和表面的影响等。

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