人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

一带一路·零距离丨一条串起东西经贸往来的“海上新丝路”

2023年09月25日10:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杭州/柏林9月25日电 题：一条串起东西经贸往来的“海上新丝路”

　　新华社记者魏一骏、曹佩弦、檀易晓

　　易北河畔，德国最大港口汉堡港繁忙如常：货轮进出港区，码头装卸作业运转不停。

　　当地时间24日，这个欧洲第三大集装箱港口再一次迎来了“中远海运室女座”号——这艘20000标准箱集装箱船长约400米、宽近60米，是目前活跃在世界航线上的超大型集装箱船之一。

　　自8月12日完成装卸从天津港出发，在1个多月的航行中，“中远海运室女座”号先后停靠大连、青岛、上海、宁波、新加坡、比雷埃夫斯、鹿特丹等港口，在汉堡港完成作业后，将继续前往安特卫普，最终返回上海。

　　船长莫卫东是上海人，今年54岁，已经从事海运工作30余年，是经验丰富的“老手”。这已经是他跑这条航线的第5年。

　　“跑中欧航线这些年来，我实实在在看到‘一带一路’倡议带来的改变。”靠泊宁波舟山港梅山港区作业期间，莫卫东一边介绍，一边把记者带到驾驶室。

　　站在距离甲板数十米高的驾驶室内向窗外望去，层层叠叠的集装箱齐整排列，桥吊快速移动、精准抓取集装箱，与停在码头的卡车娴熟配合，整套作业流程流畅高效。

　　“今年以来，我们航线上集装箱装卸量很大。”莫卫东说，“以往出口货物中代加工产品、轻工业产品比较多；这些年来，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的‘新三样’出口表现亮眼。”

　　“除了出口，每周我们都会从汉堡运输空客飞机组件到天津组装，中欧经贸往来密切，这在我们航线上有着直观的体现。”莫卫东说。

　　目前，汉堡港通过15条航线与中国主要港口相连接，在其处理的集装箱中，约有三分之一来自或将运往中国。

　　汉堡港务局首席执行官延斯·迈尔对媒体说：“汉堡港可以和中国的港口通过增强业务合作畅通海陆供应链。”

　　除汉堡港外，德国不来梅哈芬港最近也见证了远海汽车船公司“中国-欧洲”班轮航线首航。今年8月底，“中远盛世”轮抵达德国不来梅哈芬BLG汽车码头，卸载来自中国的530台商品汽车。

　　不来梅哈芬港是此次“中远盛世”轮欧洲班轮航线首航的最后一站。该轮此航次先后在上海和厦门两地港口总计装载3731台中国制造商品车，其中新能源汽车超过2700台。该轮从厦门港出发，途经印度洋、苏伊士运河，先后靠泊英国、比利时，最终抵达德国港口，历时43天，全程约9900海里。

　　虽然经历前几年疫情的冲击，但中欧经贸往来合作却展示出韧性。希腊比雷埃夫斯港是中欧航线上重要中转站之一，莫卫东列出一个数据，直观体现贸易量的增长：以前挂靠比港作业时间大约一天半，而现在需要2天左右。

　　2022年，作为彼此的第二大贸易伙伴，中国与欧盟双边贸易额达8473亿美元，同比增长2.4%，这意味着中欧平均每分钟贸易往来超160万美元。与此同时，双向投资不断扩大。截至2022年底，中欧双向投资存量已超2300亿美元。

　　随着共建“一带一路”倡议不断走深走实，海上互联互通发展迅速，中欧经贸合作“动脉”更加畅通。

　　截至今年7月，中远海运集团在“一带一路”共建国家开设集装箱班轮航线181条，投入运力近150万标准箱，占集团全部运力的50%以上；同时，在“一带一路”共建国家投资建设码头项目57个。

　　2016年，中远海运集团收购比港港务局67%股权，并接手港务局经营。今年5月，中远海运港口有限公司收购汉堡港CTT码头近25%股权。

　　如今，比港已成为地中海第一大、欧洲第四大港口，也是全球发展最快的集装箱港口之一。2022财年，该港口净利润5290万欧元，较上一财年增长43.9%，为当地创造了约3000个直接就业岗位和数万个间接就业机会。

　　在距离比港12000多公里的梅山港区码头上，桥吊忙碌抓取、放落集装箱，而司机室内却空无一人。距离码头约3公里的远控操作室内，桥吊司机眼观屏幕推动摇杆，远程控制桥吊完成装卸作业。

　　在莫卫东看来，中国港口码头基础设施加快升级迭代，作业效率不断提高，为国际经贸高效往来提供了有力支撑。

　　“在未来，我期待着‘一带一路’倡议能让中国和更多共建国家互利共赢，发展带来的红利能够惠及更多百姓。”莫卫东说。（参与记者：任鹏飞、杜哲宇）

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部