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2023第二届 “汉泰+”产学研高峰论坛成功举办

2023年09月25日10:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月25日电 （记者孙广勇）9月23日，由泰国清迈大学孔子学院主办，泰国高等教育科研创新部、全国电子商务职业教育教学指导委员会、澜湄研究基金、清迈大学艺术传媒与技术学院共同协办、中泰两国多所高校及企业共同参与的2023年第二届“汉泰人才+”产学研高峰论坛在泰国清迈大学ITSC大楼201正式开启大幕。中泰两国跨境电商学科专家、领导、中泰企业嘉宾及清迈大学及周边学校学生200余人参会，论坛以线下形式开展，同时进行中泰两国线上直播。

开幕式上，泰国高等教育科研创新部政策规划委员会主任吉迪蓬·鹏翁博士、云南师范大学校长王德强教授、清迈大学校长助理沃拉甘亚·卟拉帕塔娜助理教授、清迈大学孔子学院中方院长连晨女士分别致辞，同时正式揭牌“中泰跨境电商创新教学基地”“中泰跨境电商创新科研基地”“中泰跨境电商创新创业基地”“中泰跨境电商创新实习基地”四大基地。

该论坛应于全球数字技术快速发展，依托清迈孔院资源优势，为“汉泰+跨境电商” 人才培养与人才需求网络建设搭建起共赢发展的高峰对话平台，为推动学科建设和人才培养生态高质量发展，中泰两国产业转型升级和业态创新起到了积极作用。

(责编：艾雯、常红)

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