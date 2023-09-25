人民网斯德哥尔摩9月24日电 （记者殷淼）秋日的斯德哥尔摩，金风送爽，景色宜人。9月24日，中国驻瑞典大使崔爱民偕夫人李丽红在瑞典首都斯德哥尔摩蓝色音乐厅举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。瑞典各界友人、各国驻瑞典使节及旅瑞华侨华人、留学生、中资机构代表等共700余人出席。

中国驻瑞典大使馆崔爱民在国庆招待会上致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在致辞中回顾了新中国成立以来特别是党的十八大以来的发展成就，指出中国经济总体回升向好、充满生机，为世界经济注入新动力，为全球发展带来新机遇。崔爱民表示，中方愿同瑞方深化各领域务实合作，推动两国共同发展繁荣，更好造福两国人民。

内蒙古艺术剧院表演的《草原颂》剧照。人民网记者 殷淼摄

招待会上，来宾们共同欣赏了内蒙古艺术剧院带来的《草原颂》民族歌舞表演。演员们身着蒙古族服饰，怀抱蒙古族乐器，给观众带来了民歌《黑骏马》、二重唱《敖包相会》、三重唱《鸿雁》、群舞《捣茶舞》、杂技《双人技巧》、托布秀尔弹唱《英雄江格尔》及呼麦《吉祥颂》等优秀作品，以多种艺术表现形式充分展现了蒙古族优秀传统文化，表达了中国人民对美好生活的追求向往和对伟大祖国的深切祝福，精彩纷呈的节目赢得了现场阵阵掌声。

内蒙古艺术剧院表演的《草原颂》剧照。人民网记者 殷淼摄

来宾们纷纷祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国经济社会发展成就，高度评价中国为推动世界和平发展做出的突出贡献，看好中国经济发展前景，期待同中方开展更多交流与合作，并祝愿中瑞关系继续稳定向前发展。

中国驻瑞典大使崔爱民夫妇与演职人员及部分来宾合影留念。人民网记者 殷淼摄

(责编：艾雯、常红)