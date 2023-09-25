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为亚洲和国际奥林匹克运动发展作出新贡献

——杭州亚运会开幕式引发热烈反响

本报记者
2023年09月25日09:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月23日晚，杭州第十九届亚洲运动会隆重开幕。国家主席习近平出席开幕式并宣布本届亚运会开幕，引发热烈反响。大家表示，将全力以赴、精益求精，为世界呈现一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会，为亚洲和国际奥林匹克运动发展作出新贡献。

　　为世界呈现一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育盛会

　　在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，自成功申办杭州亚运会以来，浙江坚持贯彻“绿色、智能、节俭、文明”的办赛理念，全面落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，全力以赴、精益求精，做好全链条全环节筹办工作。

　　“习近平主席出席杭州亚运会开幕式并宣布本届亚运会开幕，我们非常激动，备受鼓舞。”杭州亚组委执行秘书长、杭州亚运会（亚残运会）主新闻发言人陈卫强说，“我们有信心为世界呈现一届‘中国特色、亚洲风采、精彩纷呈’的体育盛会。”

　　“我们要担负起使命，为呈现一场精彩赛会贡献力量，让来自各地的运动员们感到宾至如归。”宁波亚运分村运行团队执行指挥长石坚定说，地处半边山景区的亚运分村，能够满足近500名运动员及随队官员同时入住。

　　“本届亚运会应用的阿尔巴诺系统，是赛艇、皮划艇专业竞赛中的一种航道系统，1/1000的计时精度分毫不差，亚运会的科技含量越来越高。”杭州富阳水上运动中心运行团队秘书长沈晓亮说，从1990年北京亚运会到2010年广州亚运会，再到这次的杭州亚运会，时光流转，见证我国综合国力持续跃升，经济社会发展突飞猛进。

　　在杭州拱墅区文晖街道现代城社区，很多居民观看了开幕式电视直播。“我们感到非常激动和自豪。”社区干部邵莉静说，“终于在家门口迎来了亚运盛会，作为市民，我们很荣幸能够见证这一时刻，并且参与其中。”从亚运志愿服务岗亭到一幅幅亚运墙绘，再到特色观赛空间，街道里处处洋溢着亚运气息。

　　杭州亚运会筹办历程，再一次彰显了社会主义集中力量办大事的制度优势。

　　国网浙江电力董事长、党委书记陈安伟表示，国网浙江电力1.8万余名保电人员坚守岗位，恪尽职守，努力保障亚运期间电力安全可靠供应，助力打造首届碳中和亚运会。

　　亚洲运动会承载着亚洲人民对和平、团结、包容的美好向往

　　作为党的二十大胜利召开后我国举办的规模最大、水平最高的国际综合性体育赛事，杭州亚运会备受瞩目。

　　“杭州亚运会开幕式对于灯光的艺术性运用尤其让我印象深刻。”来自沙特阿拉伯的记者阿巴迪·亚古布表示，杭州亚运会开幕式将中国传统文化和现代科技相结合，展现了独具特色的中国历史建筑和江南风景，自己在享受视觉盛宴的同时进一步加深了对中国传统文化的理解。

　　亚洲运动会承载着亚洲人民对和平、团结、包容的美好向往。杭州亚运会“心心相融，爱达未来”的口号与“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言高度契合，寄托着美好愿望。

　　开幕式“潮起亚细亚”的主题给人们留下深刻印象。杭州亚运会开幕式总撰稿冷凇介绍，水是文明的源泉，杭州是一个因水而生、因水而兴的城市，开幕式以“潮”为题眼，以“水”来串联，用“潮”的澎湃向上，展现可信、可爱、可敬的中国形象，展现新时代中国与亚洲和世界的交融激荡。

　　中央音乐学院教授袁莎和来自浙江小百花越剧院的90后演员汪舟格参与了开幕式《国风雅韵》文艺演出。袁莎表示：“希望我演奏的古筝乐曲，能让亚洲乃至世界人民感受到中华优秀传统文化的魅力。”汪舟格说：“有幸参与这次亚运盛会，是越剧演员从艺的骄傲，让我们充满文化自信。”

　　行走在杭州大街小巷，随处可见的亚运会吉祥物“江南忆”备受欢迎，中外游客争相购买纪念品、与之合影留念。亚运会吉祥物的主设计师、中国美术学院教师张文说：“希望通过吉祥物表达我们最美好的愿望，为这座城市留下美好的文化记忆。”

　　亚运会为体育和文化交相辉映提供了舞台，是亚洲文化兼收并蓄、博采众长、充满活力的生动写照。来自良渚古城遗址的“文明之光”，点燃象征亚洲大团结的体育之火，源远流长的中华文明与激情洋溢的体育盛会交相辉映。

　　开幕式上，游泳运动员、奥运冠军汪顺作为最后一棒火炬手，与“数字火炬手”一道点燃“钱江潮涌”主火炬塔，亚运之火熊熊燃烧。那一刻他心潮澎湃，久久难平。汪顺说：“亚运会不仅是竞技的舞台，更是促进和平、团结、包容的重要平台。在比赛中，我们同各代表团选手既比拼实力，也增进友谊。”

　　来自浙江师范大学的志愿者张紫晶说，十分荣幸能够以“小青荷”的身份参与这次亚运盛会。“在已经开赛的足球赛场，观众的热情很高，运动员激情澎湃。运动员进球后，向观众席的球迷问好，还向大家鞠躬、招手，我们也向运动员招手。大家友好互动，其乐融融，让我感受到亚运会大家庭的文化交融和真诚友谊。”

　　以“使命在肩、奋斗有我”的责任担当，顽强拼搏、超越自我、为国争光

　　作为亚洲地区规模最大的综合性体育运动会，亚运会激扬体育精神、展现亚洲风采、促进友谊团结，不断提升亚洲地区的竞技体育水平。本届亚运会报名规模、项目数量均创历史新高，彰显了亚洲人民对杭州亚运会的热切期盼和坚定支持。

　　亚运会是体育竞技的舞台，是体育健儿拼搏奋斗、突破自我的平台。

　　乒乓球运动员、奥运冠军孙颖莎在开幕式上作为运动员代表之一宣誓，她感到无比激动。“出生在这样一个伟大的国家，成长在一个最好的时代，我感到很自豪。”孙颖莎说，“我们要在比赛中大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，为祖国和人民贡献青春和力量。”

　　在9月24日结束的赛艇女子轻量级双人双桨决赛中，中国体育代表团的邹佳琪、邱秀萍搭档以绝对领先优势夺冠，摘得本届亚运会首块金牌，赢得“开门红”。赛后，两名年轻运动员激动不已。邹佳琪说：“我们站上赛场，每一场比赛都会全力以赴、顽强拼搏，努力赛出佳绩，为祖国争光、为人生添彩。”邱秀萍说：“这次夺冠进一步激发了我们的信心。未来我们要更加刻苦训练、脚踏实地，在竞技场上展现新一代中国青年的精神风貌。”

　　国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心党委书记毕东海表示，中国举重队刚刚结束举重世锦赛的征程，就踏上亚运会赛场，在如此短时间内连续参加重要赛事对中国举重队是第一次。“队员们需要连续控降体重、恢复体能、预防伤病，我们一定保持高昂斗志、刻苦训练，在亚运赛场挑战新的极限。”

　　中国攀岩队领队王云龙表示：“队员们将在速度项目上全力拼搏，争取实现新突破。同时，我们将和各参赛队伍在友好交流中增进了解，汇聚更多体育发展正能量。”

　　出生于浙江杭州的网球运动员吴易昺是第二次参加亚运会，将参加本届亚运会男单和男双比赛的角逐。“回到家乡参赛，我非常自豪。虽然有压力，但我会充分享受这次比赛，希望大家都能在杭州留下美好的记忆。”吴易昺说，“我们这一代青年人肩负光荣使命。有目标就敢闯，有梦想就去追，作为青年运动员，我们一定在亚运舞台展现出最好的自己，为祖国争取更多荣誉。”

　　本届亚运会开赛以来，中国队运动员挥洒汗水，为实现“运动成绩和精神文明双丰收”的目标努力奋进。以“使命在肩、奋斗有我”的责任担当，顽强拼搏、超越自我、为国争光，定能向世界展现中国式现代化体育实践的强大力量，为亚洲和国际奥林匹克运动发展作出新贡献。

　　（本报记者马剑、江南、窦皓、窦瀚洋、赵梦阳、李硕、孙龙飞、李欣怡、郑轶、李洋）

　　《 人民日报 》（ 2023年09月25日 01 版）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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