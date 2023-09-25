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望月和声—

 2023年“天涯共此时”中秋合唱音乐会在老挝举办 

2023年09月25日08:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月24日电 （记者孙广勇）万象消息：9月23日傍晚，老挝国家文化宫灯光绚丽宾朋满座，由中华人民共和国文化和旅游部和驻老挝大使馆共同指导，老挝新闻文化和旅游部大力支持，老挝中国文化中心联合深圳市文化广电旅游体育局主办的“望月和声2023年‘天涯共此时’中秋合唱音乐会”成功举办。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅出席活动并致辞说，中秋节蕴含中华民族重视团结与和谐的价值理念，“美人之美、美美与共”深刻镌刻在中国人的价值基因里。我们每个人的家庭是命运与共的整体，对于同处一片苍穹下的所有国家和民族更是如此。因此，我们不仅努力实现“小家”的幸福，也在矢志不渝促进世界“大家”的幸福。世界正经历百年未有之大变局，面对复杂严峻的国际形势和层出不穷的全球性挑战，弘扬命运共同体精神，团结协作、守望相助是中老乃至世界人民的共同心愿和必由之路。中秋节是中国四大传统节日之一，“团圆”是中秋节的主题词。人们会在中国农历八月十五日阖家团圆，吃月饼，赏满月，以此表达对幸福圆满生活的美好期盼。越来越多的老挝人也开始过中秋节，吃月饼，这说明中老交往日益密切，也从侧面反映两国人民共同的价值理念，即珍视亲情和向往圆满和睦，今天的活动就是中老好邻居、好朋友、好同志、好伙伴精神的生动诠释。

老挝人革党中央委员、新闻文化和旅游部部长苏沙婉·维雅吉代表老方致辞。她说，中老两国是山水相连的好邻居，两国人民交往由来已久。老中两国关系是在“四好”方针指导下的长久稳固的全面战略伙伴关系，中老两国是山水相连的命运共同体，澜沧江和湄公河永远相连，永不干涸，就像两国人民的友谊一样永远不断。

万象，也叫“月亮之城”，中秋节是关于月亮的节日。当“月亮之城”邂逅中国传承千年的“月亮之节”，跨越时空的交汇演绎了最诗情画意的夜晚。来自深圳市歌舞剧院合唱团的40余位艺术家用情意悠长的歌声演绎了融汇古今、贯通中外的音乐之美，让在场观众感受到情意悠扬的歌声，为中老嘉宾带来了一个典雅愉快的中秋之夜。

在观众意犹未尽的热烈的掌声和强烈呼唤下，深圳展演艺术团的艺术家邀请现场观众一起合唱2023年“天涯共此时——中秋节”主题歌曲《明月几时有》，30名老挝寮都公学同学们上台与深圳展演艺术团的艺术家齐声合唱，歌声嘹亮，气势恢弘。音乐会现场响起了60余次掌声，“明月千里寄相思”“千里共婵娟”的中秋祝福响彻整个老挝国家文化宫，“月亮之城”万象时隔多年再次“升起”月亮的祝福。

现场嘉宾对晚会的精彩演唱予以高度评价。老挝新闻文化旅游部部长苏莎婉特别强调：“深圳歌剧舞剧院合唱团对这台节目编排得非常好，曲目既有中国的，又有老挝的，还有世界名曲。那么多的老挝观众来参加，老挝人民特别喜欢！希望中国文化中心发挥中老文化艺术交流的桥梁和纽带作用，推动中老两国开展更多的文化和旅游合作交流！”

(责编：艾雯、常红)

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