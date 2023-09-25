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维持超宽松货币政策 日元跌势恐未到头

2023年09月25日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月24日电（国际观察）维持超宽松货币政策 日元跌势恐未到头

　　新华社记者刘春燕

　　日本央行日前举行货币政策会议，决定继续实行超宽松货币政策。分析人士指出，这一决定显示日本央行坚持超宽松政策复苏经济的态度，受此影响，日本或持续面临日元走软、通胀高企等问题。

　　日本央行22日宣布，将继续实行超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

　　去年以来，由于进口商品价格大幅上涨并持续向下游传导，日本通胀水平不断攀升。日本总务省数据显示，日本核心消费价格指数8月同比上升3.1%，连续12个月同比升幅维持在3%以上。

　　日本央行行长植田和男今年4月上任之初曾表示，通胀水平将明显回落，下半年可能降至2%以下。但在22日召开的记者会上，他承认目前日本通胀回落缓慢。植田表示，央行目前对日本能够稳定、可持续地达成2%的通胀目标并没有信心，这是现阶段仍需维持超宽松货币政策的根本原因。

　　日本经济目前面临多重困境：从国内看，个人消费疲软、通胀持续；从国际看，美联储加息令美日息差不断扩大，日元承受持续贬值的巨大压力，日本央行担心美联储加息的负面溢出效应将拖累日本经济。

　　分析人士指出，日本央行的目标是稳定国内物价，因此不会为日元贬值而收紧货币政策，但日元持续贬值有可能加剧物价上涨，并抑制内需。庆应大学教授白井早由里表示，日元过度贬值令消费者购买力下降，企业的投资和生产也因此趋缓。

　　日本第一生命经济研究所首席经济学家藤代宏一指出，日元贬值与央行维持宽松政策相关，由于日本经济疲软，央行无法做出采取紧缩政策的决定。即便日本央行收紧货币政策、日元走强，日本经济复苏前景也存在不确定性。

　　由于市场预测美联储年内仍有可能加息，且明年开始降息的时间将会推迟，近日东京外汇市场日元对美元汇率已跌进148日元兑1美元区间，创去年11月以来新低。这一水平已低于去年9月日本财务省出手稳定汇率时日元对美元汇率一度逼近146比1的水平。

　　白井指出，美联储持续加息及日本央行继续维持宽松政策造成今年5月以来日元汇率不断下跌。虽然目前日本的通胀是成本推升型通胀，但面对日元过度贬值，未来半年之内央行进行政策调整的可能性仍然存在。

(责编：崔越、刘叶婷)

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