新华社突尼斯9月24日电（记者潘晓菁）利比亚班加西消息：中国政府援助利比亚紧急人道主义物资24日运抵利东部城市班加西。中国驻利比亚大使馆临时代办刘健、利比亚驻华使馆临时代办哈立德、利比亚红新月会秘书长奥马尔前往机场迎接并出席交接仪式。

刘健表示，中利虽远隔万里，但建交45年来，两国人民始终风雨同舟，守望相助。洪灾发生后，中方立即启动紧急人道援助机制，宣布向利比亚提供紧急人道主义援助。今日运抵的中国政府援助物资总重逾90吨，包括帐篷、毛毯、救生衣以及净水装置和监护仪、超声诊断系统等。此前，中国红十字会已向利比亚红新月会提供20万美元紧急现汇援助。希望中方援助能够帮助利方克服灾害影响，早日恢复灾区正常秩序。中方愿同利方保持沟通协调，支持利抗洪救灾和灾后重建。

利方表示，中国政府提供的无私援助和大力支持可谓雪中送炭，彰显两国间的传统友好和深厚友谊，利政府和人民对此深表感谢。相信在中国等友好国家帮助下，利比亚一定能够战胜洪灾，重建家园。

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