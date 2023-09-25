人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援助利比亚紧急人道主义物资运抵班加西

2023年09月25日08:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社突尼斯9月24日电（记者潘晓菁）利比亚班加西消息：中国政府援助利比亚紧急人道主义物资24日运抵利东部城市班加西。中国驻利比亚大使馆临时代办刘健、利比亚驻华使馆临时代办哈立德、利比亚红新月会秘书长奥马尔前往机场迎接并出席交接仪式。

　　刘健表示，中利虽远隔万里，但建交45年来，两国人民始终风雨同舟，守望相助。洪灾发生后，中方立即启动紧急人道援助机制，宣布向利比亚提供紧急人道主义援助。今日运抵的中国政府援助物资总重逾90吨，包括帐篷、毛毯、救生衣以及净水装置和监护仪、超声诊断系统等。此前，中国红十字会已向利比亚红新月会提供20万美元紧急现汇援助。希望中方援助能够帮助利方克服灾害影响，早日恢复灾区正常秩序。中方愿同利方保持沟通协调，支持利抗洪救灾和灾后重建。

　　利方表示，中国政府提供的无私援助和大力支持可谓雪中送炭，彰显两国间的传统友好和深厚友谊，利政府和人民对此深表感谢。相信在中国等友好国家帮助下，利比亚一定能够战胜洪灾，重建家园。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部