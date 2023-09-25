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中国贵州苗绣亮相意大利米兰时装周

2023年09月25日08:22 | 来源：新华网
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　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　新华社意大利米兰9月24日电（记者周啸天 陈占杰）《中国苗·艺术展》24日在意大利米兰时装周举行。44件含有贵州苗绣元素的设计时装轮番登上舞台，以精美的纹样图案与细腻的手工工艺，展现了贵州苗绣的艺术风格，成为米兰时装周的一个亮点。

　　意大利米兰市政府官员、中意企业和商会组织代表、文化旅游界人士等200余人参观展览，近距离领略苗绣艺术，欣赏中国国家级非物质文化遗产代表性项目苗绣的技艺之美。

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　贵州省副省长蔡朝林在展览现场从山地公园、“文化千岛”、减贫典范、大数据先行者、桥梁博物馆、酱酒之都等方面介绍了贵州民族与传统文化。

　　意大利伦巴第大区旅游局局长芭芭拉·马扎里说，贵州拥有丰富的自然景观和人文建筑，展现出中国的魅力和诗意。精美的贵州苗族刺绣展现了中华民族深厚的文化和精湛的技艺。

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　贵州是中国苗族聚居、苗族文化保存最完好的省份之一，苗族刺绣是苗族人民在长期生产生活中创造的、最具社会功能和审美价值的特殊艺术形式，有着深厚的历史文化内涵，被称为“穿在身上的历史”。2006年，苗绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

　　9月24日，模特在意大利米兰时装周上展示含有贵州苗绣元素的设计时装。新华社记者 金马梦妮 摄

(责编：崔越、刘叶婷)

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