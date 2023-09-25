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马克龙宣布法国年底前从尼日尔撤军

2023年09月25日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月24日电（记者乔本孝）法国总统马克龙24日晚在接受电视采访时宣布，法国在尼日尔的驻军将在今年年底前撤走。

　　马克龙说，法国应地区国家之请协助打击恐怖主义，如今“尼日尔事实上的政权”不再愿意打击恐怖主义，法国因此结束这一军事合作。“我们将与政变军人协商（撤军事宜），因为我们希望事情平稳进行。”

　　马克龙同时宣布，法国驻尼日尔大使将在“未来几个小时内”返回法国。尼日尔军政权此前曾下令驱逐法国驻尼大使。

　　马克龙还表示，如果非洲国家民选政权或地区组织提出请求，法国将继续与非洲一起打击恐怖主义。

　　尼日尔曾是法国殖民地。据报道，法国现在尼日尔有驻军约1500人。7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军人政权接管国家事务。法国不承认尼日尔政变当局。9月10日，马克龙在印度新德里出席二十国集团峰会期间回答媒体提问时曾表示，如要调整法国在尼日尔驻军，法国的协调对象只能是尼日尔合法政府，而非政变军人。

(责编：崔越、刘叶婷)

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