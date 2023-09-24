中国驻哈萨克斯坦大使张霄致辞。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳9月23日电 （记者李强）9月22日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄偕夫人李军参赞在使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。哈第一副总理斯克利亚尔，哈副外长瓦西连科、副外长巴卡耶夫，科学与高等教育部副部长阿卡托夫，哈国防部陆军司令科伊巴科夫中将，国防部空防军第一副司令萨德科夫少将，及有关国家驻哈使节和国际组织代表，在哈中资机构、华侨华人和留学生代表等约400人出席。

张霄在致辞中表示，74年来，在中国共产党带领下，中国从一穷二白一跃成为世界第二大经济体、第一货物贸易大国、第一外汇储备大国、第一制造大国，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，取得了举世瞩目的发展成就。张霄总结共建“一带一路”十年取得的丰硕成果。他强调，中方愿以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，同包括哈萨克斯坦在内的所有友好国家一道，继续推动高质量共建“一带一路”，将其建设成为一条惠及世界各国人民的和平之路、友谊之路、繁荣之路。

斯克利亚尔代表哈政府热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，他表示，在中国领导人和中国人民的长期奋斗和不懈努力下，中国的政治和社会经济改革取得重大成就，社会经济实现全方位发展，成为全球政治和经济发展进程一个具有举足轻重影响、享有崇高威望和负责任的大国。

斯克利亚尔强调，当前国际形势剧烈变化，哈中始终秉承和谐互利原则，积极寻求利益契合点。两国元首共同宣布打造双边关系下一个“黄金三十年”，哈中关系光明前景的“画卷”正徐徐展开，并将继续造福两国人民。

招待会历时2个多小时，现场气氛庄重喜庆，热烈友好。来宾共同观看了使馆制作的关于中国经济社会发展、共建“一带一路”及中哈关系发展成果视频。来宾纷纷盛赞新中国74年伟大发展成就，充分肯定中国为促进国际和平发展所作贡献，相信中国式现代化将为世界提供新机遇，期待中哈永久全面战略伙伴关系不断取得新成果。

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