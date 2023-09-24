人民网雅加达9月23日电 （记者李培松）印尼丹戎布拉大学孔子学院23日以线上线下相结合的方式举办2023年“花好月圆，浓情中秋”中秋节主题语言文化交流活动。

丹戎布拉大学副校长拉迪安、语言中心主任斯黛拉、师范教育学院副院长阿古斯、孔院中方院长周桂及印尼方院长陈燕娜、西加孔教华社总会主席哈利，以及当地相关学校领导及代表等260人参与此次活动。

周桂在致辞中说，此次中秋节主题语言文化交流系列活动，不仅为孔院学员体验感知中国中秋节的文化内涵提供了机会，而且为学员通过交流提高中文水平提供了舞台，参加此次活动的领导嘉宾与师生们在美好温馨的节日氛围里共度中秋，共同谱写中印尼友谊的美好故事。

拉迪安在致辞中表示，此次活动很有意义，有效促进了中印尼友谊与文化交流互鉴，也促进了中文学习者学习中文的热情，是提高中文学习效果的有效方式，希望今后各方加强合作，进一步促进中印尼语言文化的双向交流合作。

学生们表演的《水调歌头》中秋节主题诗朗诵，演唱的《真心英雄》《静夜思》《月儿圆》《月亮代表我的心》等中文歌曲精彩纷呈，现场气氛欢畅愉悦。

出席活动的嘉宾为2023年印尼“国际中文日”硬笔书法比赛获奖者颁奖，鼓励学员在学习中文的路上走得更远。活动期间还展览了国际中文日书法比赛作品。

在手工月饼制作体验环节，中国志愿者老师朱彩萍为大家介绍了中秋节的由来、中秋节的美食文化，并讲解与展示了制作手工月饼的方法，邀请大家一同体验。学员们兴趣浓厚，积极尝试，场面热闹非凡。

(责编：王禹蘅、吴成良)