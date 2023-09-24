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中国驻南非使馆举办庆祝国庆74周年招待会

2023年09月24日14:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡9月23日电 （张茜）9月22日，中国驻南非使馆举行招待会，庆祝中华人民共和国成立74周年。

中国驻南非使馆临时代办李志刚、南非政府代表旅游部长德利莱分别致辞。南总统府妇女、青年及残障部长祖马、非国大第一副总书记莫卡尼亚内等南党、政、军高层和工商、智库、媒体等友好人士以及在南中资机构和华侨华人代表500余人出席。

中国驻南非使馆临时代办李志刚致辞。中国驻南非使馆供图

中国驻南非使馆临时代办李志刚致辞。中国驻南非使馆供图

李志刚在致辞中表示，在元首外交引领下，中国式现代化取得新进展，金砖发展开启新征程，中非合作迈出新步伐，中南关系迈上新高度。李志刚指出，当前中国正本着创新、协调、绿色、开放、共享的五大理念推进高质量发展并取得丰硕成果，国际货币基金组织预计，今年中国对世界经济增长的贡献率将超过30%。

德利莱代表南政府向中国政府和人民致以诚挚祝贺。中国驻南非使馆供图

德利莱代表南政府向中国政府和人民致以诚挚祝贺。中国驻南非使馆供图

德利莱代表南政府向中国政府和人民致以诚挚祝贺并表示，今年是南中两国建交25周年，两国高层交往、人文与经贸等领域交流合作取得丰硕成果，两国友谊不断深化。两国应继续加强务实合作，不断造福两国人民。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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