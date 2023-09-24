人民网柏林9月23日电（记者刘仲华）中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国21日出席在杜塞尔多夫举行的德国工商大会对外经济委员会第二届全会，应邀作中德经贸关系主题报告，并在现场与德国工商大会副总干事长特雷尔、委员会主席库利茨及100位委员会成员互动答问。

杜春国在中德经贸关系主题报告中强调，中方高度重视发展中德关系、始终支持开放合作。中国将在新的起点上坚持不断扩大高水平对外开放，近期集中推出了一系列优化外商投资环境措施，愿与广大德国企业家朋友分享发展红利。

杜春国指出，中国经济韧性强、潜力大、活力足，得益于中国特色的宏观经济调控体系，有条件、有能力巩固平稳发展的好势头。事实上，过去四年（从2019年第二季度至2023年第二季度）间，中国国内生产总值增长19.2%，增速是美国的2.5倍、欧元区的6倍有余，今年上半年增长5.5%，“中国经济崩溃论”“停滞论”可休矣。

杜春国说，中德经贸与投资合作的成果和经验弥足珍贵，过去50年双边贸易规模增长近千倍，德国连续48年都是中国在欧洲最大的贸易伙伴，中国连续第7年成为德国最重要贸易伙伴。虽然由于全球需求疲软、双边贸易品类和数量变动、商业周期性调整等因素，中德贸易额近期出现一定波动，但中德整体贸易形势长期向好的前景不会改变。双方应积极推进在电动汽车、新能源电池、光伏组件、风机制造、电信通讯等领域的合作，鼓励企业相互赴对方开展当地研发、当地生产、当地销售，并发挥各自优势、携手走向第三方市场，推动全球共同发展。当然，这也需要德方为中国企业投资和经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

德国工商大会于今年4月起设立专门的对外经济委员会，由100位富有对外经贸经验的企业家代表及地方工商会国际经贸专家组成，旨在为德国工商大会高层提供专业的政策支持。此次系该委员会召开的第二届全会。

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