人民网柏林9月23日电 （记者刘仲华）9月22日，中国驻奥地利使馆和中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团在维也纳共同举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。

中国驻奥地利大使亓玫，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松大使，奥前总统、奥中友协主席菲舍尔，联邦议会议长阿尔帕，奥前总理比尔莱因，蒂罗尔州议长莱德尔-罗斯曼，奥军空军司令普罗姆贝格尔，石油输出国组织秘书长盖斯，国际应用系统分析研究所总干事贾斯维尔德，联合国维也纳办事处副总干事塔猜查瓦利，国际原子能机构副总干事莫克塔、刘华，联合国工业发展组织副总干事邹刺勇，联合国外空司司长霍拉-迈尼等奥各界人士、国际组织代表、外国驻奥使节、驻维也纳常驻团使节及在奥华侨华人、中国籍国际职员、留学生和中资机构代表等逾800人出席。

亓玫致辞表示，74年来，中国从一个积贫积弱的国家成为世界第二大经济体，发展成就令人瞩目。新时代十年，中国近亿人口脱贫，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，并向着第二个百年奋斗目标迈进。去年召开的中共二十大为中国式现代化擘画了发展蓝图，中国人民已经迈上全面建设社会主义现代化国家的新征程。中国将坚定推进高质量发展和高水平对外开放，为中国人民谋得更多幸福，为世界发展注入更多确定性和正能量。

亓玫强调，今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。中欧双方不存在根本利害冲突，双方关系的主流是合作，本质是共赢。中欧应继续秉持开放包容理念，进一步加强沟通合作，深化互信，妥处分歧，携手应对全球性挑战，共同推进真正的多边主义，为全球和平发展事业作出积极贡献。今年也是中国同奥地利确立友好战略伙伴关系五周年，两国各领域交流合作已走出疫情影响，快速升温。中方愿同奥方共同努力，推动中奥友好战略伙伴关系不断迈上新台阶，造福两国和两国人民。

李松致辞表示，74年前，中国共产党领导中国人民经过艰苦卓绝的斗争，赢得争取民族独立解放的胜利。74年后，中国式现代化创造了人类文明新形态，展现出现代化的新图景。中国永远是发展中国家大家庭的一员，是“全球南方”的当然成员。中国坚定维护发展中国家的正当权益，积极主张将发展置于国际议程中心位置，将继续为构建全球发展共同体作出积极贡献。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议与联合国的理想和目标高度一致，为纷乱的世界指明了方向。

李松强调，中国主张坚持公道正义，维护和平安全；坚持互利共赢，促进共同发展；坚持开放包容，追求文明进步；坚持多边主义，完善全球治理。中方积极参与维也纳各领域多边事务，以实际行动践行真正的多边主义和“维也纳精神”。中方愿与各方一道，积极推动“77国集团＋中国”在维也纳多边平台发挥更大作用，积极推动各国际机构与中国的合作，为各领域多边事业作出中国贡献。

菲舍尔前总统热烈祝贺中华人民共和国成立74周年并表示，新中国的成立和发展翻开了世界历史上新的重要篇章，我长期关注中国发展，自1974年以来十余次访华，亲眼见证了中国举世瞩目的发展成就，也对“百闻不如一见”这句中国古训有了更切身的体会。中国经济长时间保持旺盛活力和强劲韧性，奥地利及欧洲同中国在经贸、文化等领域的合作成果丰硕。奥方坚持奉行友好的对华政策，欧盟也致力于为深化欧中合作营造更好的氛围。我们始终认为，复杂的国际问题只有通过协商和遵守联合国宪章才能得到有效、可持续的解决。衷心祝愿奥中友好关系在正确的轨道上行稳致远，不断取得新的进步。

招待会气氛友好热烈、喜庆庄重。维也纳华人爱乐合唱团领唱中国和奥地利国歌，留学生代表带来精彩的弦乐四重奏。现场还设有新时代十年伟大成就图片展，大屏幕滚动播放展示中华优秀传统文化的视频短片，大熊猫人偶与来宾们互动成趣。出席招待会的中外各界嘉宾盛赞中国经济社会发展成就以及对全球发展和安全作出的重要贡献，高度评价中奥传统友谊和各领域合作成果，共祝中国繁荣富强、中奥关系蓬勃发展。

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